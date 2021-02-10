نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل تطبيق توكلنا والتسجيل فيه بدون حساب أبشر وخدمات توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل تطبيق توكلنا ، تطبيق انتشر في الآونة الأخير على التليفون المحمول والكمبيوتر اللوحي وهو مصمم لكي يعمل على العديد من الأجهزة النقالة لكي يضمن للجميع الوصول إليه وذلك لأهميته الفترة الحالية حيث أن ذلك التطبيق خاص بحالات وباء فيروس كورونا أو الاسم العلمي كوفيد 19 ،حيث يقوم بعملية إدارة منح التصاريح للمواطنين ولكن إلكترونيًا خلال فترة منع التجول وذلك لعدم تعرض احد للخطر، وهو مقدم –التطبيق- من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وذلك ليس جديدا على المملكة العربية السعودية التي تحاول بأقصى جهدها أن تجعل المواطنين يعيشون في أمان وتضمن راحتهم.

خدمات تطبيق tawakkalna

بالإضافة إلي الطلب للخروج عبر التطبيق كما ذكرنا في الفقرة السابقة فذلك التطبيق يتيح لك أن تطلب تصاريح التموين داخل الحي وتتم معالجة الطلبات آليا.

لكل مستخدم توكلنا تطبيق أو توكلنا ويب كود خاص به للمسح إلكترونيا “QR Code” ليريها لرجل الأمن لكي تسهم في تسريع عملية التحقق والمرو في الشوارع..

أو كود خاص به للمسح إلكترونيا “QR Code” ليريها لرجل الأمن لكي تسهم في تسريع عملية التحقق والمرو في الشوارع.. عن طريق ذلك التطبيق يمكنك الإبلاغ عن أي حالة اشتباه في فيروس كورونا وذلك يساهم بشكل إيجابي في الحد من انتشار الفيروس كما يساعد أيضا في الإجابة عن الأسئلة بخصوص اي حالة من الحالات وذلك في خضم دعم التطبيق لوزارة الصحة في متابعة الحالات.

ويمكنك عن طريق تحميل تطبيق توكلنا أيضا أن تعرض تصريح العمل الخاص بالموطنين والمقيمين للجهات المعنية وذلك لتيسير الإجراءات التي تحدث في تعطيل الحركة والأزدحام و بالتالي يساعد في انتشار الفيروس وذلك ليس للجهات الحكومية فقط فهو ساري لموظفي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص أيضا مثل: موظفي المستشفيات، والصيدليات، وشركات التموين، وغيرها وذلك عن طريق أن يمكن الجهات والمنشآت من أخذ تصاريح العمل بشكل إلكتروني عبر توكلنا .

أيضا أن تعرض تصريح العمل الخاص بالموطنين والمقيمين للجهات المعنية وذلك لتيسير الإجراءات التي تحدث في تعطيل الحركة والأزدحام و بالتالي يساعد في انتشار الفيروس وذلك ليس للجهات الحكومية فقط فهو ساري لموظفي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص أيضا مثل: موظفي المستشفيات، والصيدليات، وشركات التموين، وغيرها وذلك عن طريق أن يمكن الجهات والمنشآت من أخذ تصاريح العمل بشكل إلكتروني عبر . يمكنك من خلاله معرفة آخر المستجدات الصحية والطبية المتعلقة بانتشار الوباء و كيفية الوقاية منه كما يمكنك من خلاله أن تقدم طلب لتغيير مكان الإقامة. ولتفادي أن ينتهي موعد التصريح دون أن تعلم فالتطبيق يتيح لك إظهار العد التنازلي للوقت المتبقي.

كما أن التطبيق يعمل بالعربية والانجليزية.

تحميل تطبيق توكلنا وكيفية التسجيل بدون حساب أبشر tawakkalna app

وبعد الأقبال البالغ على تحميل تطبيق توكلنا نظرا لأهميته خاصة وقت حظر التجوال ،تساءل بعض الناس إذا كان يمكنهم التسجيل على التطبيق خاصة بعدما قال البعض انه يجب أن يكون لديك حساب على منصة “ابشر” لكي يمكنك أن تسجل على تطبيق “توكلنا” وفي ذلك المقال

أولا تقوم بتحميل تطبيق “توكلنا” على الجوال الذكي الخاص بك ثم تضغط على “تسجيل جديد”. ويمكنك الاختيار ما بين “مواطن/مقيم”. ثم تدخل رقم الإقامة أو رقم الهوية وتملأ البيانات مثل تاريخ ميلادك، ويجب أن يكون بالتقويم الهجري إن كنت من المواطنين الأصليين أو بالميلادي إن كنت من المقيمين في المملكة. ، ثم ستظهر لك الشوط اقرأها ثم اضغط أوافق ، وفي النهاية قم بتعيين كلمة السر، ثم سيطلي منك بتفعيل محدد المواقع لتحديد محل السكن على الخريطة بدقة،يجب إدخال العنوان بشكل دقيق فلن تتمكن من تعديل بيانات محل السكن إلا بعد مرور شهر كامل على التسجيل. ، تجيب على بعض الأسئلة المطلوبة ثم نقر “ابدأ” من أجل بدء استخدام التطبيق.

في نهاية المقال نتمنى أن نكون أفادناكم ببعض خدمات و تحميل تطبيق توكلنا بدون حساب ابشر فتابعونا دائما.