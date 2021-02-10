نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في منصة جود الإسكان 1442 وشروط وخدمات المنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة جود الإسكان قد أطلقته المملكة السعودية لتوفير سكنا للمواطنين وتقدم كافة الخدمات المتاحة لهم من خلال منصة جود الإسكان التي تعمل على تقديم مشروع الإسكان الاجتماعي والتسجيل به، ويجب معرفة شروط ورابط التقديم للتسجيل فى جود الإسكان لاستفادة من المشروع ومنح المستحقين سكن لهم، كما أن جود هي منصة تنموية تهدف إلى تقديم المساعدة لقطاع الإسكان ويحصل المتقدم على الدعم من خلال تعاونها مع المنظمات غير الربحية والمساهمين المسجلين على المنصة، واصبح التسجيل الكتروانى وهو ما تسعى إليه المملكة لتطبيق النظام الرقمي ويصبح التعامل الكتروانيا دون الحاجة الذهاب إلي المكاتب وإنهاء اجراءات التقديم أو الحجز.

خطوات التسجيل في منصة جود الإسكان 1442

الدخول إلى موقع منصة جود. يتم إدخال البيانات المطلوبة وهي البريد الإلكتروني الخاص به وكلمة المرور وكود التحقق إن كان لديه حساب بالفعل على المنصة. في حالة عدم توافر حساب لابد من إنشاء حساب على المنصة. يتم اختيار حساب مساهم وإدخال البيانات المطلوبة وهي الاسم كاملاً ورقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف. يتم كتابة كلمة السر وتأكيدها ونقل رمز التحقق من الصورة. الضغط على زر طلب تسجيل. يتم إرسال رابط كود التحقق على الهاتف المحمول برسالة قصيرة. يتم إدخال كلمة المرور وتفعيل الحساب.

شروط التسجل في منصة جود الإسكان

أن يكون المتقدم بالطلب في مشروع الإسكان سعودي الجنسية. أن لا يقل عمر المتقدم عن خمس وعشرون عاماً. أن يكون المتقدم بالطلب من العوائل أي متزوج ولديه أسرة بالفعل. أن يكون من محدودي الدخل وليس لع تجارة أو مشروع يدخر منه مكاسب كبيرة.

خدمات منصة جود الإسكان

دعم توفير السكن. دعم الإسجاء. المساهمة والمشاركة في مشاريع البناء وتحمل جزء من تكلفتها. تسديد الفواتير المستحقة مثل المياه والكهرباء. تقديم كافة خدمات الدعم العيني من خلال المنصة.

والجدير بالذكر تعمل وزارة ألإسكان على رعاية جميع المستفيدين من الضمان وتقديم المساعدات حتى الحصول على الوحدات السكنية مع دفع أيجار بسيط للدولة لفترة معينة كما ساهمت وزارة الإسكان كثير من المواطنين في تملك الوحدة السكنية حتى بلغ تملكهم للمساكن إلى 62.08% من إجمالي المساكن من خلال خطوات التسجيل في الإسكان التنموي للمستفيدي الضمان وشروطه مما سهل الكثير على المحتاجين أو المستحقين تملك سكن من الوزارة.