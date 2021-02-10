نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول حساب المواطن البوابة الإلكترونية 1442 رابط ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة دخول حساب المواطن البوابة الإلكترونية من الخِدْمَات السعودية المُقدمة منذ 2017 والمستمرة حتى يومنا هذا نظرًا لسعي الحكومة السُّعُودية لمساعدة المواطنين عبر الدعم المالي في حين مطابقة الشروط حيث تسعى الحكومة السُّعُودية لـ رؤية اقتصادية متكاملة في 2030، وسوف نتعرف من خلال هذا الموضوع علي كيفية التسجيل في البرنامَج وتحديث البيانات، والرقم المجاني للتواصل.

دخول حساب المواطن البوابة الإلكترونية

يُمكن الدخول على حساب المواطن عبر تطبيق الخطوات الآتية:

زيارة موقع حساب المواطن الرسمي.

اختيار حقل تسجيل الدخول.

إضافة رَقَم الهُوِيَّة ومن ثم الرَّقَم السري.

المتابعة للاستفادة من خِدْمَات حساب المواطن الإلكترونية أو الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن، تطبق الشروط والأحكام.

في حال فتح باب التسجيل وتوفر شروط الدعم على حالتك المالية يُمكن تطبيق الخطوات الآتية تقديم طلب الحصول على دعم حساب المواطن:

زيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن.

الضغط على حقل تسجيل جديد.

إضافة البيانات المطلوبة بدايةً من رَقَم الهُوِيَّة، ورقم الجوال، إلى رمز التحقق.

الضغط على كلمة تسجيل، والدخول حيث يطلب الموقع استكمال الطلب عبر إضافة البيانات الآتية:

الحالة الاجتماعية، والصحية، ومدى القدرة على العمل، والمستوى التعليمي. حالة السكن والعنوان من حيث المنطقة، والمدينة، والحي والشارع وأيضًا العنوان البريدي. إضافة التابعين في حال وجودهما. كتابة البيانات الخاصة بالدخل الشهري مثل الحالة الوظيفية، نوع ومصدر ومبلغ الدخل الشهري والسنوي. بيانات الحساب البنكي من حيث الرَّقَم وصحة الملكية.

هام: يُرجى مراجعة الطلب جيدًا ومن ثم الإقرار على صحة البيانات وتقديم الطلب.

رقم الاتصال حساب المواطن للشكاوي المجاني

توفر هيئة حساب المواطن الخدمة بجانب الدعم الفني حيث يُمكن الاتصال والاستفسار عبر رَقَم (19912) وسوف يتم الرد عليك خلال 30 ثانية تقريبًا حيث يخدم الدعم الفني ما يقارب من 25 ألف متصل يوميًا.

يُرجى التأكد أولًا من استحقاق الأسرة أو الشخص للدعم المالي، حيث يشترط أن يكون المتقدم سعوديًا غير مشمول في أي برامج دعم أخرى من المملكة، كما يتطلب إضافة جميع البيانات المطلوبة صحيحة حيث يتم مراجعتها جيدًا.

وبذلك تعرفنا على طريقة التسجيل في حساب المواطن سواء أن تم التسجيل من قبل أم لا، وفي حال مواجهة أي مشكلة في التسجيل يُرجى التواصل مع رَقَم الدعم الفني.