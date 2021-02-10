نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحالف العربي: اعتداء جبان على مطار أبها وسنحاسب الإرهابيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن التحالف العربي، منذ قليل، السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي، نتيجة اعتداء إرهابي من المليشيا الحوثية.

وقال التحالف العربي، إنه اتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والاعيان المدنية، وسيتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأضاف التحالف العربي، أن محاوله استهداف مطار أبها الدولي جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين، أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.