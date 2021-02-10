نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك تسجيل منصة مدرستي التعليمية لمتابعة المناهج الدراسية لطلاب جميع المراحل الدراسية ابتدائي- متوسط- ثانوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي الإلكترونية للتعليم عن بالمملكة العربية السعودية 1442 ،يتم زيارة رابط موقع منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية من قبل الألف من الطلاب والمعلمين والمعلمات في جميع مدن المملكة العربية السعودية بشكل يومي،وذلك بعد تحويل نظام التعليم في المدارس من تعليم الطالب بالتواجد في الفصول المدرسية الي نظام التعليم الإلكتروني عن بعد وذلك لمنع التكدس والازدحام في الفصول المدرسية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.

منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية 1442

منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية 1442 ،تعبر المملكة العربية السعودية من خلال تطبيق نظام التعليم الإلكتروني أون لاين لكافة المراحل التعليمية هذا العام عن مدي رؤية المملكة لتطوير نظام التعليم بحلول عام 2030 ،وذلك من خلال نحاج وفاعلية نظام التعليم الإلكتروني وذلك بعد نجاح عدد كبير من المنصات التعليمية الالكترونية ومنها منصة مدرستي، التي تعتبر منصة التعليم الأولي في المملكة وذلك بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد ويمكن للطالب في جميع مدن المملكة العربية السعودية زيارة الموقع وتبادل الانشطة التعليمية مع المعلم و كذلك تقديم الواجبات بشكل يومي من خلال الموقع .

خطوات الدخول علي منصة مدرستي التعليمية بالمملكة 1442 madrasiti. Sa

رابط منصة مدرستي بالمملكة العربية السعودية madrasiti. Sa 1442 ،نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقعنا رابط منصة مدرستي بالمملكة العربية السعودية حيث يمكن لولي الأمر الدخول الي موقع مدرستي للاستعلام عن نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية ومتابعة مستوي أبنائهم الدراسي، ويمكن للطالب زيارة الموقع بشكل يومي منذ السادسة صباحا من خلال الضغط هنا.