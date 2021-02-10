نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة طلب وتفعيل بطاقة Stc pay الرقمية والبلاستيكية أون لاين 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة طلب بطاقة Stc pay الرقمية وإصدار البطاقة الكلاسيكية البلاستيكية وتفعيل كلا منهما أون لاين 2021، سنتحدث سريعا في البداية عن كيفية طلب البطاقة من Stc pay حيث أن هناك نوعين من بطاقات اس تي سي باي، البطاقة الكلاسيكية السعودية الرقمية والبطاقة الكلاسيكية البلاستيكية، ثم نتناول تفصيلا طريقة تفعيل البطاقة البلاستيكية فور وصولها إليك، ومن المعروف أن بطاقات Stc pay لها عروض ومزايا مُختلفة تُقدمها إلى عُملائها، حيث تُقدم العديد من مزايا صالات المطارات وخدمة الكون سيرج مع تطبيق شعار أن ( بطاقتك تكتشف العالم معك ) ، كما تُحقق لعُملائها استرداد نقدي فوري لكل عملية شراء مع تطبيق الشروط والأحكام، بالإضافة إلى الحماية والأمان التي توفره بطاقات stc pay لعُملائها والذي يبحث عنها كُل عميل في كُل بطاقة قبل أن يطلبها لتحقيق شعار أن ( وحدك تتحكّم في بطاقتك بسهولة ).

طريقة طلب بطاقة Stc pay الرقمية والبلاستيكية

بعد الدخول إلى برنامج Stc والضغط على بطاقات Stc pay ستظهر البطاقة الكلاسيكية الرقمية، يتم الضغط عليها بكل بساطة لإنشاء البطاقة الرقمية الافتراضية، أما البطاقة البلاستيكية فيتم تحديد العنوان المُراد وصول البطاقة إليه كاملا من خلال إدخال البيانات بشكل صحيح، ثم يتم الضغط على إتمام عملية طلب البطاقة، ثم الانتظار مدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين وستصل إليك البطاقة وأنت في منزلك عن طريق شركة أرامكس أو شركة سمسا.

طريقة تفعيل بطاقة اس تي سي باي

بعد استلام بطاقتك البلاستيكية يجب أن تقوم بتفعيلها، وذلك من خلال الدخول إلى برنامج اس تي سي والضغط على البطاقة من داخل أيقونة بطاقات Stc pay، وسنلاحظ وجود عبارة أنه يمكنك تفعيل البطاقة بخطوتين فقط يتم الضغط على استمرار، ثم عليك إدخال الأربعة أرقام الأخيرة من بطاقتك كما يصل إليك مع البطاقة كُتيب صغير به شرح مُفصل لكيفية تفعيل البطاقة، بعد إدخال الأرقام المذكورة من البطاقة يتم الضغط على استمرار ثم عليك تحديد ذر الموافقة على كافة الشروط والأحكام ثم الضغط على استمرار.

بعد ذلك يجب يتم تعيين رقم سري مُكون من أربعة أرقام تستطيع إدخاله عبر الصراف لاستكمال خطوات تفعيل البطاقة، أي يجب أن تبتعد عن الحروف العربية والإنجليزية الصغيرة والكبيرة واكتفي بالأرقام فقط، وبعد الضغط على تعيين يتم إعادة إدخال كلمة السر مرة أُخرى للتأكد منها، وسيتم إرسال رسالة نصية على الجوال الخاص بك تحوي أنه قد تم تفعيل بطاقة Stc pay بنجاح وأصبح يُمكنك استخدامها على الفور في جميع العمليات المُختلفة من صرف وإيداع وتحويلات محلية ودولية.