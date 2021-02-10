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عمر شويل - جدة فتح باب القبول في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، كان قد تم صدور موافقة من المقام السامي بخصوص إعادة فتح باب القبول في البرامج التي تخص التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وذلك في كل من الجامعات الملك سعود وجامعة الملك فيصل والأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة القصيم وذلك يعتبر من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442 وذلك بناءً لما أعلنته اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات. قرار وزير التربية والتعليم للقبول في التعليم الإلكتروني قد قام وزير التربية والتعليم بالإعلان عن فتح باب القبول في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وكان قد تضمن هذا القرار تقديم بعض الجامعات المعنية للقبول في هذا القرار لهذا العام بالثلاث مراحل التنفيذية الواردة في الخطة التنفيذية وذلك لكي يكون قبول الطلبة لبرامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد لا يتخطى نسبة ال100٪ من عدد الطلبة الذين قد تم قبولهم في برامج الانتظام الدراسي لنفس التخصص. ويجب أن يكون القبول في هذا العام في برامج المقبولين للدبلومات لعدة تخصصات معينة منها التسويق والمبيعات والتأمين والمصرفية والإدارة العامة. توجيهات وزير التربية والتعليم كان قد نص وزير التعليم على أنه يجب الالتزام بأنه عند تقديم برامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد سوف يتم ذلك من خلال الأقسام الأكاديمية لجميع البرامج في الكليات وأن يتم التقيد بجميع معايير التعليم الإلكتروني الذي يخص التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، وأيضًا يجب التقيد بلائحة التراخيص لكي يتم تقديم برامج التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني المعتمدة في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. قرارات وزير التعليم بتشكيل لجنة علمية كان قد شملت قرارات وزير التعليم توجيهات بتشكيل لجنة برئاسة وزير التعليم والبحث والعلمي والجامعات والابتكار لكي يتم من خلالها تولي مهام متابعة الدراسة. "مجاناً" القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأنديه 2021

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