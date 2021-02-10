نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل سعر البنزين اليوم في السعودية لشهر فبراير 2021 بعد تسعيرة أرامكو الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين اليوم ، تزايدت مؤشرات البحث مؤخرا في العديد من محركات البحث في السعودية عن اسعار البنزين الجديدة التي أعلنت عنها شركة أرامكو السعودية الأمريكة المتخصصة في شؤون النفط والبترول، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن سعر البنزين يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021 ميلاديا، ويتم العمل بهذه الأسعار الجديدة في جميع المناطق بالمملكة بدءا من يوم الغد الموافق يوم الخميس 11 فبراير 2021 ميلاديا، الذي يتم تحديده بناءا على كثير من العوامل مثل سعر برميل النفط حسب السوق العالمية والسوق المحلية، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على سعر البنزين اليوم في السعودية بعد تسعيرة شركة أرامكو الجديدة، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

سعر البنزين اليوم

أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية دائما تكن معرضة للارتفاع أو للانخفاض بناءا على الظروف الاقتصادية، وبناءا على تغيرات أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية، ويتم تعديل تسعيرة البنزين وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، على الرغم من ثبات تسعيرة البنزين خلال الخمس أشهر الماضية، والتي كانت مرضية لجميع الأشخاص ومتوافقه مع متوسط الدخل الشهري لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية .

اسعار البنزين في السعودية لشهر فبراير 2021

ألعنت شركة أرامكو السعودية في فبراير 2020 عن تعديل فتره المراجعة الدورية لمنتجات الطاقة من ربع سنوية إلى شهرية ( كل ثلاثة أشهر )، وكما ذكرنا في السابق أن شركة أرامكو السعودية المتخصصة في شؤون النفط والبترول تعلن عن اسعار البنزين الجديدة كل يوم 10 من كل شهر ميلادي، ويكون التطبيق بهذه الأسعار بدءا من صباح يوم الغد الموافق يوم 11، وهذا هو سعر البنزين الجديد :

سعر البنزين 91 هو 1.62 ريال سعودي لكل لتر .

هو 1.62 ريال سعودي لكل لتر . سعر لتر البنزين فئة 95 هو 1.75 ريال سعودي لكل لتر .

فئة 95 هو 1.75 ريال سعودي لكل لتر . سعر الديزل هو 0.52 ريال سعودي لكل لتر .

هو 0.52 ريال سعودي لكل لتر . سعر غاز الكيروسين المسال هو 0.75 ريال سعودي لكل لتر .

سعر الكيروسين هو 0.70 ريال سعودي لكل لتر .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم سعر البنزين اليوم في السعودية لشهر فبراير 2021 التي أعلنت عنه شركة أرامكو اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021 والذي يتم العمل به بدءا من يوم الغد الموافق يوم الخميس 11 فبراير 2021 .