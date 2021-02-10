نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يصدر إيداع 1.9 مليار ريال لدعم وتعويضات لمستفيدي فبراير والدعم لربات الأسر في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن يصدر إيداع 1.9 مليار ريال للدعم لقد أصدر حساب المواطن تأكيدات أنه يتم مراجعة العقد بشكل مستمر ومتتالي وفي حالة معرفة انتهاء مدة العقد يجب عليك التوجه مباشرة إلى البوابة الإلكترونية وأخذ عقد إيجار موحد وأن يكون (ساري الصلاحية) ويكون هذا العقد من شبكة إيجار باسم الشخص المتقدم بالطلب شخصيا ، وذلك لتجنب أي مخالفات تؤثر على الاستحقاق والأهلية لصاحب الطلب.

وكان هذا ردا علي متي موعد نزول صرف حساب المواطن من خلال خدمة المستفيدين على تويتر في يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير من الشهر الحالي.

ومن احدث الأخبار عن برنامج حساب المواطن بأنه قام بإيداع 1.9 مليار ريال مخصص بالكامل وذلك لدعم شهر فبراير للمستفيدين الذين أجرو طلباتهم فهي فقط دعم لشهر فبراير للمواطنين المكتملة طلباتهم . كما أن أصبح عدد المستفيدين والذين استوفوا المتطلبات والمعايير الأساسية للاستحقاق في الدفعة 39 التاسعة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد .

حساب المواطن يصدر إيداع 1.9 مليار ريال للدعم تعويضات للمستفيدين في 10 فبراير

حساب المواطن يصدر إيداع 1.9 مليار ريال للدعم لـ10.7 ملايين مستفيد ، وقد صدر حساب المواطن بانه حجم إجمالي التعويضات المدفوعة قد بلغت ما يقارب 13 مليون ريال وذلك بأثر رجعي عن الدفعة السابقة ، وبالتالي إجمالي ما قام برنامج حساب المواطن بإنفاقه للمستفيدين منذ أن تم بدء حوالي من 90 مليار ريال منها 667 مليـون ريال مخصصة ل تعويضات عن دفعات سابقة .

كما قام سلطان القحطاني وهو المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن : إن معدل 78% من المستفيدين قد تم حصولهم على الدعم في هذه الدفعة ، هكذا كان معدل دعم الأسرة الواحدة ما يقرب 1048 ريالاً ، كذلك كان عدد أرباب الأسر حوالي 2.1 مليون رب أسرة أو اكثر من ذلك مشكلين معدل حوالي 92% بينما كان عدد التابعين يتعدى أل 8.4 ملايين مستفيد .

وكان تعداد المستوفين المستقلين لمتطلبات ومعايير الاستحقاق حوالي 183 ألف مستفيد أو أكثر ، وبذلك يحتل حوالي 8% من العدد الكلي للمستفيدين .

كذلك يهدف برنامج حساب المواطن بشكل رئيسي إلى تقليل عبء الآثار الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية وهذا هو الهدف الأساسي لبرنامج حساب المواطن ، وتضم هذه الإصلاحات تصحيح أسعار البنزين والكهرباء أيضا ضريبة القيمة المضافة وتطبيقها على المواطنين وغيرها الكثير من الإصلاحات الأخرى.

مبلغ الدعم لربات الأسر من حساب المواطن

عندما تحدث القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن اعلن انه نسبة الدعم بالنسبة إلى أرباب الأسر بلغ 92% بينما الدعم ل ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهم حوالي 8%، هكذا أيضا نسبة دعم الإناث 42% وذلك بالنسبة للإناث المستقلات ، ونسبة الدعم للذكور 58% وذلك أيضا بالنسبة للذكور المستقلين ، كما قام بالتنبيه إلى أن 86% من من العدد الإجمالي للمستقلين قد تحصلوا على الاستحقاق بشكل كامل بينما ما يقرب من 14% حصل على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

برنامج حساب المواطن يضع 4 خطوات ليتمكن المستفيدين من تغيير رقم الجوال

أصدر برنامج حساب المواطن، عن خطوات تعديل وتغيير رقم الجوال عبر البرنامج حساب المواطن ؛ وذلك نتيجة لتساهل بعض المستفيدين طالبا : «أريد تعديل و تغيير رقم الجوال.. ما هي الخطوات التي تمكنك من ذلك ؟»

وقد قام الحساب الخاص بخدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن بالرد على هذا التساؤل ، من خلال موقع تويتر ، بأنه يمكنك التالي:

التوجه إلى الصفحة الرئيسية وإجراء تسجيل الدخول. وذلك من خلال القائمة الرئيسية. ثم اختيار بيانات المستفيد . وإجراء تغيير رقم الجوال.

وأيضا قام برنامج حساب المواطن في امس الثلاثاء بإيداع المبالغ الخاصة بالدفعة أل 39 من شهر فبراير الحالي 2021 في الحساب الخاص بالمستفيدين ، وتحدث من خلال حسابه على تويتر أنه قام بالفعل قبل قليل بوضع إيداع الدعم الخاص بشهر فبراير الحالي للمستفيدين فقط الذين تم اكتمال طلباتهم في برنامج حساب المواطن وسيظل مستمرا حتى نهاية اليوم الأربعاء الموافق 10 فبراير الحالي.