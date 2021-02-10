نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة جود الإسكان وطريقة التسجيل والاستفادة من حالات الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة جود الإسكان وطريقة التسجيل والاستفادة من حالات الدعم، أولا يجب التعرف على ماهي منصة جود الإسكان، هي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية تهدف إلى إشراك المجتمع أفراد- منظمات لتقديم المساعدة والعطاء الخيري السكني من خلال منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية.

منصة جود الإسكان، تهدف إلى العطاء الإسكاني للأسر الأشد حاجة من خلال إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للمساهمة في سد احتياجها نعمل بالشراكة مع جهات حكومية وأهلية، وسنوضح لكم عبر موقعنا ثقفني ألية جود المعتمدة للحصول على خدمات الدعم السكني التملك – الإيجار للأسر المستفيدة من المنصة، وكيف يمكن الاستفادة من خدمات جود الإسكان.

الاستفادة من حالات دعم منصة جود

منصة جود لها أهداف استراتيجية هامة وهى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 بتوفير حياة صحية للجميع، وزيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع، وتم التوضيح عبر منصة جود إلكترونية عن المستفيد من المساهمة.

الأسرة غير القادرة على سداد أجرة المسكن بسبب وفاة رب الأسرة، أو بسبب المرض المقعد عن العمل، أو السجن، أو ضعف القدرة المادية ويكون عقد الإيجار مسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار. لأسر الأشد حاجة المشمولين بالرعاية الاجتماعية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويتم التحقق من الاحتياج ميدانياً من خلال الجمعيات الخيرية الشريكة عبر زيارة الباحث الاجتماعي والتأكد من توافر الشروط والمعايير، ثم يتم رفع الاحتياج عبر منصة جود ثم يتم التحقق من الاحتياج إلكترونياً من خلال التكامل مع عدد من القطاعات الحكومية للتحقق من الاستحقاق من عدمه، وفي حال الاستحقاق يتم قياس درجة الاحتياج من خلال معيار ضعف القدرة المادية ثم يتم إعلان الاحتياج للمساهمين في المنصة.

تم ورود بيان توضيحي لوجود الكثير من الأسئلة حول خدمات منصة جود وجاء البيان بالاتي.

طريقة التسجيل في منصة جود الإسكان

يجب أولا التوجه إلى الرابط الرسمي منصة جود الإسكان.

يجب اختيار حساب جديد في الصفحة الرئيسية.

يتم تسجيل البيانات المطلوبة لتسجيل وهى البريد إلكتروني، اسم المستخدم، رقم الهوية، الوظيفة، رقم الهاتف.

يتم الضغط على طلب التسجيل.

طريقة التسجيل في منصة جود الإسكان، عبر موقع ثقفني.