نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع منصة مدرستي التعليمية 1442 الشغال للتعليم عن بعد في الفصول الافتراضية من وزارة التعليم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية منصة إلكترونية تم العمل بها تزامنا مع انتشار جائحة كورونا وتفشي الوباء المستجد في المملكة العربية السعودية والعالم، مما جعل المملكة تعمل على اطلاق رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 للتعليم عن بعد لتكون المنصة بديلا عن التعليم بالمدارس حرصا على صحة الطلاب ومنسوبي التعليم من الاصابة بالوباء المستجد، فقد قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بإنشاء منصة مدرستي الإلكترونية مثل باقي دول العالم لاستمرار العملية التعليمية التي كانت تقدم للطلاب من مختلف المراحل التعليمية سواء في المدارس أو المعاهد أو الجامعات، تابع للتعرف على المزيد من التفاصيل حول رابط منصة مدرستي التعليمية 1442

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442

مع بداية العام الدراسي الجديد 1442 تم الاعتماد كليا على منصة مدرستي التعليمية في تلقي الدروس المقررة على الطلاب من خلال تحميلها في صورة فيديوهات شيقة بطريقة جديدة، تجذب انتباه الطالب لتكون بديلا عن التواجد في المدرسة والاختلاط بأعداد كبيرة، تجنبا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة الطلاب والأسر وكل القائمين على العملية التعليمية.

حيث يمكن تسجيل الدخول عبر الرابط الإلكتروني لمنصة مدرستي التعليمية 1442 في المملكة العربية السعودية الذي تم تخصيصه من قبل وزارة التربية والتعليم، والحصول على كافة الخدمات التعليمية.

أهداف منصة مدرستي التعليمية

قد عمدت الوزارة على توسيع دور المنصة، والذي لم يقتصر فقط على تلقي الدروس والمناهج المقررة على كل صف، بل قامت بالربط بين أطراف العملية التعليمية للتواصل فيما بينهم حيث الطالب والمعلم وولي الأمر والقائمين على الإدارة، وقد زاد هذا الأمر من أهمية منصة مدرستي الإلكترونية لأنها تقدم وبسهوله لولي الأمر الاطلاع على المستوى التعليمي لأبنائنا، ليس ذلك فقط بل يتم تقديم الامتحانات على منصة مدرستي لاختبار مستوى الطالب في المناهج التي تلقاها لضمان اكتمال العام الدراسي.