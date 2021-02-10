نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن لينك دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 وطريقة التسجيل لحل الواجبات المدرسية madrasati في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منصة مدرستي التعليمية في المملكة العربية السعودية من أكثر المنصات التعليمية التي تشهد إقبالاً كبيراً في الوقت الراهن بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني 1442 في المملكة أون لاين، بعد أن حقق نظام التعليم عن بعد نجاحاً ساحقاً في الفصل الدراسي الأول واستطاعت منصة مدرستي أن توفر للطلاب شرح كامل ومفصل للدروس المقررة عليهم لاستكمال الدراسة من خلالها، بعد قرار وزارة التعليم بتوقف الدراسة في المدارس والاعتماد على منصة مدرستي التعليمية للحفا على سلامة الطلاب من تفشي فيروس كورونا المستجد، وسنتابع معكم الآن لينك دخول منصة مدرستي التعليمية 1442.

لينك دخول منصة مدرستي

يحرص الكثير من الطلاب في صفوف التعليم المختلفة “ابتدائي، متوسط، ثانوي” على كيفية الدخول على منصة مدرستي لاستكمال الدراسة من خلالها، حيث توفر لهم الشرح المكثف للمناهج المقرر عليهم، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى لاستكمال العملية الدراسية، وتوفر أيضاً لهم إمكانية التواصل بالصوت والصورة مع المعلمين لتفاعل معهم، ولا يتوقف خدمات المنصة على المعلم والطالب حيث يمكن لولي الأمر الدخول على المنصة لمتابعة مستوى أبنائهم وحضور للحصص الافتراضية.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي لحل الواجبات المدرسية

من خلال بعض الخطوات السهلة والبسيطة يمكن لطلاب كافة مراحل التعليم المختلفة التسجيل في منصة مدرستي وحل الواجبات المدرسية التي توفرها المنصة للطلاب، وعلى الطالب حل الواجبات وحفظها على الجهاز الخاص به، ويتم التسجيل كالتالي:

الدخول عبر منصة مدرستي التعليمية.

كتابة رقم الكود الخاص بالطالب والبيانات المطلوبة.

الضغط على المادة المرغوب حل الواجب الخاص بها.

اختيار الملف المحفوظ على الجهاز.

الضغط على كلمة إرسال، وبذلك يكون الواجب مرئي أمام المعلم ليقوم بتصحيحه ووضع الدرجة المستحقة للطالب.