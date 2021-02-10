نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام حساب المواطن برقم الهوية من أكثر الخِدْمَات المميزة التي تُقدمها المملكة عبر حساب المواطن هي خِدْمَات الاستعلام إلكترونيًا حيث توفر الوقت والمجهود لجميع المُستفيدين من الخدمة، هو برنامَج ضمن خِطَّة المملكة في رؤية 2030.

بجانب تسهيل رابط الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهُوِيَّة تم توضيح الخطوات اللازمة في التسجيل والتي تتمثل فيما يلي:

زيارة الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن. اختيار حقل الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهُوِيَّة. كتابة رَقْم الهُوِيَّة ومن ثم الضغط على حقل الاستعلام حيث تظهر النتيجة في الحال.

تقديم اعتراض حساب المواطن

في حال تغير حالة الأهلية أو مواجهة أي مشكلة يُمكن اتباع الخطوات الآتية لتقديم اعتراض:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

الضغط على حقل تقارير دراسة الأهلية من الصفحة الرئيسية في الموقع.

اختيار حقل أسباب عدم الأهلية ومن ثم قراءة الأسباب بدقة.

ومن ثم الضغط على طلب تقديم الاعتراض على الأهلية.

إضافة نوع المرفق في حال وجود مستندات نرغب بإضافتها.

كتابة البيانات والمعلومات المطلوبة لتقديم الطلب.

الضغط على تبويب استعراض المِلَفّ ومن ثم إضافة اختيار الوثيقة من الوسائط.

القيام برفع الملفات ومن ثم إرسال الطلب.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1442

في حال عدم تحديث بيانات حساب المواطن بصورة مستمرة من الممكن أن يتوقف الدعم؛ لذلك لابد من تطبيق الخطوات الآتية:

زيارة موقع حساب المواطن ومن ثم الولوج باستخدام بيانات العضوية. الضغط على حقل حسابي ومن ثم تحديث البيانات التي تغيرت. وبعد التحديث، يُرجى مراجعة البيانات جيدًا ومن ثم الضغط على حقل التحديث.

رقم حساب المواطن خدمة العملاء

إن الكوادر البشرية العاملة في حساب المواطن تُساعد جميع المواطنين في حل أي مشكلة أثناء التسجيل أو التحديث، كلّما عليك فعله هو الاتصال على رَقَم (19912) وسوف يتم الرد عليك في أسرع وقت ممكن، كما تستطيع التواصل إلكترونيًا عبر تويتر وخدمة صوتك مسموع.

ختامًا تعرفنا علي الطريقة الصحيحة التي يُمكن من خلالها عمل استعلام حساب المواطن برقم الهُوِيَّة مع كافة المعلومات اللازمة للتسجيل.