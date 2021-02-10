نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في اختبار التحصيلي عن بعد 1442 رابط قياس في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في اختبار التحصيلي وموعده، حيث قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإفصاح عن مواعيد التحاق الطلبة والطالبات بالاختبارات التحصيلية للعام الدراسي الجديد، وقامت بتحديد موعد منفرد لكل من الذكور في يوم واحد من شهر فبراير لعام 2021، وللإناث في يوم الثامن من نفس الشهر، وصرحت كذلك عن إمكانية التسجيل عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب المختصة بذلك.

على الطلاب اتباع بعض الخطوات التالية للتسجيل ب الاختبار التحصيلي الخاصة بهم :

زيارة الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس. بعد فتح الموقع سيجد المتقدم أيقونة تسمى مِلَفّ المستفيد. يتم تسجيل الدخول إليها من خلال ادخال رَقْم السجل المدني الخاص بالطالب وكلمة المرور، والضغط على متابعة. ويمكن تسجيل الدخول كمستخدم جديد من خلال اختيار أيقونة تسجيل جديد. بعد ملء البيانات وتسجيل الدخول تظهر الصفحة التي تحتوي على كافة الاختبارات الخاصة بالطالبة يختار الطالب من بينهم الاختبار التحصيلي، ثم يمكنه اختيار نوع الاختبار الذي يرغب فيه، ليكون اختباراً ورقياً، أو حوسبي.

قبل قيام الطالب بكل هذه الخطوات يجب أن يقوم بالدخول على موقع القياس الرسمي، وتغيير حالته من الصف السابق إلى الصف الحالي، حتى ظهر له الاختبارات التي يجب أن يقوم بتأديتها.

مواعيد تسجيل اختبار التحصيلي 1442

تنقسم مواعيد الاختبارات التحصيلية إلى فترتين كالآتي:

الفترة الأولى

مواعيد الذكور: من يوم واحد من شهر فبراير حتى يوم الخامس عشر من شهر مارس الجاري لعام 2021.

مواعيد الإناث: من يوم الثامن من فبراير حتى يوم الخامس عشر من شهر مارس الجاري.

الفترة الثانية

مواعيد الذكور: من يوم واحد من شهر فبراير حتى يوم الثاني عشر من شهر أبريل.

مواعيد الإناث: من يوم الثامن من فبراير حتى يوم الثاني عشر من أبريل أيضاً.

بالنسبة لمواعيد الاختبار التحصيلي الحاسوبي، أما الاختبارات الورقية فقد تم توثيقها للأداء في يوم 17 من شهر أبريل.

حتى يوم 21 من الشهر ذاته في المرحلة الأولى للطلاب والطالبات.

أما المرحلة الثانية فتكون بداية من يوم 5 يونيو وتستمر حتى يوم 9 من الشهر ذاته كلاً من الذكور والإناث.