نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف استفيد من نقاط شي ان في السعودية وخطوات الطلب وتحويل النقاط في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف استفيد من نقاط شي ان ، هو أكثر ما تبحث عنه النساء بوجه عام، خاصة مع جودة منتجاته، فهو أحد أشهر وأبرز المواقع الإلكترونية، التي توفر الأزياء العالمية بأقل سعر ممكن، كما يوفر موقع Shein شي ان بالعربي، والمتاح للمنطقة العربية كاملة، وهو يحصد الكثير من الطلبات بشكل كبير، خاصة من السعودية ومصر، وتتزايد الطلبات على الملابس والإكسسوارات والمنتجات التجميلية العالمية، هذا الموقع الإلكتروني الذي تم إطلاقه في عام 2008م، وحقق الكثير والكثير من الكفاءة سواء في جودة المنتجات المعروضة والمتاحة، إلى جانب توفير نقاط شي ان، وتسهيل طرق الحصول عليها، وكذلك رقم خدمة العملاء الموحد في السعودية، وطريقة طلب منتجات شي إن بالخطوات. كيف استفيد من نقاط شي ان يوفر متجر شي ان الإلكتروني، إمكانية حصول العملاء على نقاط، يتم استبدلها أو تحويلها والاستفادة منها مرة أخرى، عند الشراء من موقع شي ان ثانية، خاصة وأن تراكم انقاط في كل مرة، يمنحك إمكانية تجربة شراء من موقع شي ان فريدة ومميزة.

تتحول نقاط شي ان، إلى أموال يستطيع العملاء استخدامها في أي وقت، من خلال السايت الرسمي، حيث تتحول النقاط في موقع شي ان إلى دولارات، يمكن الشراء بها واستخدامها مرة أخرى. خطوات الحصول على نقاط شي ان للاستفادة من نقاط شي ان السعودية، يجب عليك القيام بخطوة الشراء من خلال موقع shein أولا، حتى تبدئين رحلة الاستفادة منها مرة أخرى، وهي تعد واحدة من أبرز مزايا موقع شي ان عربي، خاصة وأن موقع علي باب اكسبريس، فمن خلال تجربتي مع موقع aliexpress للشراء ، يمكن القول أن تحويل النقاط هي ميزة لموقع شي ان، لا تتوفر مع علي اكسبريس.

أولا، حتى تبدئين رحلة الاستفادة منها مرة أخرى، وهي تعد واحدة من أبرز مزايا موقع شي ان عربي، خاصة وأن موقع علي باب اكسبريس، فمن خلال ، يمكن القول أن تحويل النقاط هي ميزة لموقع شي ان، لا تتوفر مع علي اكسبريس. بداية قومي بعمل طلب من شي ان بالعربي، وسوف تحصلين على دولار واحد مقابل 100 نقطة، ومن خلال الحصول على النقاط الكافية لعملية شراء جديدة، قومي باستخدام نقاطك واستفيدي منها بدلا من الدفع بالمال مرة جديدة، ولكن لاحظي أن النقاط تسمح لك، بالحصول على القطعة أو المنتج المرغوب، ب70% فقط من قيمة المنتج بالنقاط، والدفع ال30% المتبقية من مالك، بالإضافة إلى أن نقاط شي ان بالعربي، لا تغطي تكلفة البريد أو الضرائب. طريقة الطلب من موقع Shein بالعربي اذهبي إلى رابط موقع سي ان الرسمي. قومي بإنشاء حساب جديد، أو ادخلي إلى حسابك إذا كان لديك واحدًا بالفعل. ابحثي عن المنتج المراد شراؤه. ادخلي إلى صفحة المنتج، ثم أضيفي المنتج إلى عربة التسوق. قومي بالضغط على أيقونة، عرض عربة التسوق لمشاهدة المنتج الذي تمت إضافته. شاهدي المبلغ المراد دفعه ثمنًا للمنتج، من خلال عربة التسوق، وقومي بالضغط على أيقونة إتمام عملية الشراء. حددي عنوانك الذي سوف يصل شحن المنتج من شي ان إليه. إذا كان لديك نقاطًا، قومي باختيار وسيلة الدفع، ثم اختاري نقاط شي ان، وأدخلي عدد النقاط المرغوب في استخدامها، ليتم تحويلها إلى دولار، ثم اختاري قيام بالطلب ليتم حساب المبلغ بالتخفيض الجديد. طرق توفير نقاط شي ان يتم تحويل رصيد 100 نقطة إلى حسابك، عند تسجيل الدخول إلى موقع شي ان لأول مرة.

في حال مشاركة تعليق على منتجات شي ان، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإنك تحصلين على 10 نقاط.

في حال نشرك تعليق مع صورة أحد المنتجات من شي ان، تحصلين على 30 نقطة.

في حال نشرك تعليق وملحوظات، بشأن قياس أحد منتجات شي ان، فإنك تحصلين على 10 نقاط أو أكثر.

في حال مشاركة تعليقات بشأن شي ان، عبر الفيسبوك فإنك تحصلين على 5 نقاط أو أكثر. كوبون شي ان يتيح موقع شي ان، إمكانية الحصول على كوبون خصم على المنتجات، فقط لا تحتاجين سوى لنسخ الكود الخاص بالكوبون، ولصقه في الخانة المخصصة، عند قيامك بشراء أحد المنتجات من خلال الموقع، وتوفر بعض المواقع الموثوقة كوبونات خصم شي ان كل فترة. رقم خدمة العملاء شي ان السعودية يوفر شي ان بالعربي، رقم موحد لخدمة العملاء، يتيح الرد من خلاله على استفسارات العملاء بشأن المنتجات المعروضة، أو في حال حدوث أي خطأ أثناء التسليم، وهو رقم موحد في السعودية، لكافة العملاء وهو؛ 00966135113999.

كما يمكن لأي عميل في المملكة العربية السعودية، أن يقوم بالتواصل مع إدارة المبيعات، لتقديم استفسار أو شكوى ما، وذلك من خلال المراسلة عبر البريد الإلكتروني لموقع شي ان وهو؛ [email protected] ويمكنك الاستفسار من خدمة العملاء عن كيف استفيد من نقاط شي ان، إذا لم تكوني تعلمين كيف تفعلي ذلك. "PUBG UC" طريقة شحن شدات ببجي مجاناً 2021 بخطوات شرعية

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