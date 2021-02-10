نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 تسجيل الدخول للاستعلام عن ترقيات وزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس الخدمة الذاتية، يبحث عدد كبير من الأفراد في المملكة العربية السعودية في تلك الأوقات عن رابط نظام فارس الخدمة الذاتية، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم السعودية عن ترقيات عدد كبير من الإداريين والإداريات بالوزارة وقد وصل العدد إلى 12283، ويعد نظام فارس الخدمة الذاتية من أرقى الأنظمة التي وفرتها وزارة التربية والتعليم من أجل التسهيل على المواطنين الحصول على بعض الخدمات وإتمام بعض العمليات بشكل إلكتروني بدلا من الذهاب إلى مكاتب الوزارة لإتمامها، ونقدم لكم اليوم رابط نظام فارس الخدمة الذاتية والذي يمكنكم من خلاله معرفة ترقيات الوزارة، تابعوا معنا.

نظام فارس الخدمة الذاتية

يبحث عدد كبير من العاملين بوزارة التربية والتعليم عن رابط نظام فارس الخدمة الذاتية، وذلك من أجل الاستعلام عن حركة الترقيات الجديدة الخاصة بالإداريين والإداريات، حيث قد أعلنت الوزارة عن ترقية عدد كبير من الإداريين بها، وأنه يمكن الاستعلام عن تلك الترقيات من خلال رابط نظام فارس الخدمة الذاتية، ونقدم لكم في الفقرة التالية رابط الاستعلام عن ترقيات وزارة التعليم.

الاستعلام عن ترقيات وزارة التعليم

يمكن لكافة الراغبين في الاستعلام عن ترقيات وزارة التعليم الجديدة إتمام ذلك الأمر من خلال اتباع الخطوات التالية :

يجب في البداية الدخول على رابط نظام فارس الخدمة الذاتية.

يتم كتابة اسم المستخدم ثم كلمة المرور.

والان يقوم المستعلم بكتابة رقم التحقق الموجود أمامه على الشاشة.

ثم النقر على تسجيل دخول.

والان يقوم بالبحث في الخدمات.

ثم تحديد الخدمة التي يرغب في الاستعلام عنها.

وأخيرا النقر على استعلام لتظهر له كافة البيانات والمعلومات التي يبحث عنها.

يقدم نظام فارس الخدمة الذاتية العديد من الخدمات للعاملين بوزارة التربية والتعليم، ومنها إمكانية الاستعلام عن الراتب، وطلب أجازة أو انهاء أجازة والعديد من الخدمات الأخرى التي سهلت الكثير من الأمور عليهم.