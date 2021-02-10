نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترقية في رتب اللائحة التعليمية الجديدة وشروط استمرار العلاوة وقرار مهم من الوزير في المقال التالي

عمر شويل - جدة الترقية في اللائحة التعليمية الجديدة ليست إلزامية، فهي اختيارية بالنسبة للموظف، وعلى الجانب الآخر فالرخصة المهنية شرطًا أساسيًا وفرضًا على الموظف لاستمرارية العلاوة إلى جانب الترقي. كما ورد باللائحة الجديدة 1441، عددًا من البنود المتعلقة بالشروط المطلوبة من المعلمين لاستمرارية العلاوة كما هي دون انتقاص أو توقف. سوف يتم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية 1441، في الفترة القادمة بداية من 1 يوليو 2020م القادم، على أن يتم صرف الرواتب المقررة وفقًا للائحة القديمة، ثم يبدأ صرف الرواتب عملًا بسلم الرواتب الجديد بداية من الشهر التالي. وفيما يتعلق بمسألة الترقي في الوظائف التعليمية، فكما شرحنا أنها ليست إلزامية لاستمرارية حصول الموظف على علاوته المقررة، وإنما هي شرط تكميلي لهذا الأمر.

تحديث| الوزارة تعلن ترقية 12 ألف موظف بالسعودية

في خطوة هي الأكبر في تاريخ وزارة التعليم السعودية، تم الإعلان عن ترقية أكثر من 12 ألف موظف وموظفة، من السادة الإداريين في ديوان وإدارات ومكاتب ومدارس المملكة، وفقًا للمعاير المقررة من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك تقديرًا لجهودهم كاملة، بما يعمل على رفع كفاءة منظومة التعليم داخل المملكة العربية السعودية بشكل كبير، وقد جاء هذا القرار ضمن مجموعة من القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء الموافق 9 فبراير 2021.

الترقية في اللائحة التعليمية الجديدة

إذا كان المعلم على سبيل المثال على رتبة ممارس، ولا يرغب في الحصول على الترقية، ولكن يرغب في استمرار علاوته دون انتقاص أو توقف، فيجب عليه في هذه الحالة أن يحقق عددًا من الشروط، لتستمر علاوته في سلم رتبة ممارس دون الترقية في اللائحة التعليمية الجديدة، وذلك وفق شروط استمرار العلاوة بالوظائف التعليمية، كما يلي:

تحقيق شروط الانتقال من مستوى إلى مستوى.

تحقيق شروط الانتقال من درجة إلى درجة بالسلم.

الحصول على الرخصة المهنية في أوقاتها المحددة.

شروط النقل من مستوى إلى مستوى

يجب أن يكون الموظف قد حصل على كافة العلاوات المقررة لدرجات المستوى المثبت عليه حاليًا.

يجب أن يكون قد مضى على الموظف عام واحد على الأقل، وذلك في الدرجة الأخيرة المثبت عليها، مع الاستبعاد التام لفترات الغياب التي لا يستحق عليها الراتب؛ مثل حالات التغيب دون أعذار استثنائية.

يجب أن يحصل الموظف على تقدير جيد على الأقل، خلال آخر عامين.

شروط الانتقال من درجة إلى درجة داخل المستوى

يجب على الموظف ألا يتغيب عن عمله 15 يومًا متصلة، دون تقديم أية أعذار بإثباتات رسمية. يجب ألا يحصل الموظف على تقدير غير مرض.

مع ملاحظة؛ أن الانتقال من درجة إلى درجة في نفس المستوى في السلم، يعني أن كل علاوة سنوية بدرجة، وهنا يستحق المعلم بعد أن حقق شروط الانتقال كافة من درجة إلى درجة ومن مستوى إلى مستوى في سلم الرتبة، بأن يحصل على العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة كما هي بشكل مستمر. ومع ضرورة الالتزام بالحصول على الرخصة المهنية، وإذا كان قد حصل عليها في موعدها، فلابد من تجديدها كما تنص اللوائح؛ أي قب أن تنتهي صلاحيتها وذلك كل خمسة أعوام، من تاريخ الإصدار الذي حصل فيه الموظف عليها.

نقل شاغلي الوظائف التعليمية إلى نظام الرتب في نظام فارس

أتاحت وزارة التعليم اليوم عبر نظام فارس، إظهار الرتب الجديدة بالمنصة وهي؛ رتبة معلم، ورتبة معلم ممارس، ورتبة معلم متقدم، وذلك في السجل التاريخي للموظف، لعدد من شاغلي الوظائف التعليمية وفقًا لآلية النقل كما تم توضيحها بالصور، في جدول التسكين على سلم الرواتب التعليمية في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة 1441. وهي بذلك تدخل في مرحلة نقل شاغلي الوظائف التعليمية وسلم رواتب المعلمين الجديد بنظام فارس.

موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

أعلن الدكتور عبد الله السعدوي؛ مدير الإدارة العامة في هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالإدارة العامة للقياس، أن موعد إجراء اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، ممن يرغبون في التقدم للحصول على الترخيص المهني، قد تحدد للفوج الأول في شهر نوفمبر المقبل.

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، هو أحد أهم وأبرز الأدوات التي تسهم في تحسين كفاءة وجودة أداء كافة المعلمين والمعلمات، ورفع مستوياتهم المهارية، وهي مُعدة بهدف رصد امتلاكهم للقدرات المطلوبة لأداء مهامهم تجاه الطلاب والطالبات، وهو متطلب مهم للغاية لهم وفقًا لأحدث قرارات وزارة التعليم، وهذا الاختبار يتكون من قسمين رئيسين هما؛ الاختبار التربوي والذي يشترك فيه كافة المعلمين والمعلمات، والقسم الثاني هو الاختبار التخصصي أو المتخصص، والذي يغطي كافة التخصصات للمعلمين وهي حاليًا 38 تخصصًا.

وحتى الآن لم يتم تحديد آلية اختبارات الرخصة المهنية بعد، ولا يتم إجراء تحسين مستوى لكل معلمي الدبلوم ممن حصلوا على البكالوريوس، وإنما يتم استبداله لهم بساعات تطوير مهني، هذا بالإضافة إلى تسكين كل من مدير التعليم والمساعدي، على رتبة معلم متقدم، ولا يتم التسكين على رتبة خبير خلال المرحله الأولى، بعد الاطلاع على جدول التسكين على سلم الرواتب التعليمية في اللائحة، كما قامت وزارة التعليم بإتاحة إمكانية العدول عن التقاعد، وذلك برفع الطلب عن طريق شؤون المعلمين في إدارات التعليم.