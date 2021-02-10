نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في اختبارات قياس التحصيلية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في اختبارات قياس التحصيلية، قامت وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن بدء التسجيل في اختبارات قياس التحصيلية، وهي واحدة من أهم شروط القبول في الجامعات السعودية للطلاب الذين انتهوا من اختبارات الثانوية العامة وتعرفوا على نتائجهم، فإن من خلالها يسمح للطالب بالالتحاق بالجامعة التي يرغبها في حالة حصوله على المجموع المطلوب لها، ويمكن لطلاب الثانوية العامة التعرف على طريقة التسجيل في قياس للبدء في اختيار الجامعة.

ميعاد التسجيل في قياس

ويمكن للطلاب الذين انتهوا من إجراء اختبارات الثانوية العامة، التعرف على موعد فتح باب التسجيل في اختبارات قياس التحصيلية للتعرف عليها والتسجيل بالاختبارات وهي:

للفتيات الفترة الأولى تبدأ من الثامن من شهر فبراير وتستمر حتى الخامس عشر من شهر مارس. للفتيات الفترة الثانية تبدأ من السابع من شهر فبراير وتستمر حتى الثامن عشر من شهر أبريل. للبنين الفترة الأولى تبدأ من الأول من شهر فبراير وتستمر حتى الخامس عشر من شهر مارس. للبنين الفترة الثانية تبدأ من الأول من شهر فبراير وتستمر حتى الثاني عشر من شهر أبريل.

طريقة اختبارات قياس التحصيلية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن طريقة الاختبار يمكن أن تتم سواء من المنزل أو من المدرسة بلا مشكلة، كما وأوضحت أن الاختبار يتكون من خمسة أجزاء يتم وضع وقت خمس وعشرين دقيقة لكل جزء منها، حيث أن عدد الأسئلة 110 سؤال ومدة اختبار قياس التحصيلي هي ساعتين وخمس دقائق، وتقوم تلك الأسئلة على معرفة مدى استيعاب الطالب وكم المعلومات التي يعرفها.

كيفية التسجيل في اختبارات قياس التحصيلية

ولطلاب الثانوية العامة الذين يرغبون في التسجيل في قياس تتبع الخطوات الآتية:

التوجه لبوابة قياس التحصيلية للتسجيل في الاختبارات.

يتم بعد ذلك اختيار نوع الاختبار التحصيلي المراد.

ومن ثم يقوم الطالب باختيار نوعية التحصيل الدراسي.

ويأتي خيار آخر يقوم الطالب فيه بتحديد المكان المراد الاختبار به.

يقوم الموقع بعد ذلك بنقل الطالب لصفحة جديدة هي لتحديد ميعاد الاختبار.