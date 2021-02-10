نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة من البرامج الهامة التابعة للضمان الاجتماعي والتي يتم صرفها من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتم صرف المقطوعة مرة واحدة في العام للمستفيدين من الضمان الاجتماعي من محدودي الدخل، وتأتي أهمية المساعدة المقطوعة لأنها تتضمن مبلغ كبير من المال يتراوح بين 10 ألاف ريال وما يزيد عن 30 ألف ريال على حسب عدد أفراد الأسرة وبعض الشروط الأخرى.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي

يتم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال حساب المستفيد على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن خلال خدمات الضمان على الموقع، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:-

التوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تسجيل الدخول على الموقع وإدخال الاسم وكلمة السر.

البحث عن دليل الخدمات من خلال خدمات الوزارة.

من الخدمات الإلكترونية يتم الانتقال إلى خدمات وكالة الضمان.

الدخول على الخدمة وكتابة رقم الطلب والرقم المدني.

الانتقال إلى رمز التحقق والضغط على عرض.

ما هي المساعدة المقطوعة

المساعدة المقطوعة هي واحد من البرامج المساعدة التي وضعتها الحكومة السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية من أجل تقديم الدعم للأسر ذات الدخل المنخفض، ونتيجة لقيمة المقطوعة المالية الكبيرة فهي تعتبر مساعدة على تخطي بعض الأزمات، أو قضاء بعض الحاجات المهمة في حياة الأفراد.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

يتمكن المواطن السعودي البالغ من العمر 35 عام من الحصول على المقطوعة.

لا يتمكن من التقديم على المقطوعة غير السعوديين.

يجب أن يكون المتقدم لا يملك أي من السجلات التجارية الخاصة به.

أن يعد المتقدم للمقطوعة من محدودي الدخل ويعرف ذلك من قيمة الراتب المدون أثناء التقديم.

عدم توفر معاش اجتماعي للمستفيد من الضمان.

والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية أكدت أن دعم المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي مازال مستمر ولكن لم يتم تحديد موعد الصرف حتى الآن، وذلك بسبب حرص الحكومة لعدم دفع الدعم لغير المستحقين، وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أكدت في وقت سابق على ضرورة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي من خلال الموقع الرسمي للوزارة لتغيير بيانات المواطنين الذين تغيرت بياناتهم في الفترة الماضية حتى لا يتم وقف راتب الضمان الاجتماعي.