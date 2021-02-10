ترقيات وزارة التعليم السعودية 1442 الكبرى..  12 ألف موظف وموطفة

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عمر شويل - جدة ترقيات وزارة التعليم السعودية 1442 الكبرى أثارت حالة فرحة عارمة بين المتواجدين في المملكة، فهى تعتبر أكبر حملة ترقيات سعودية للموظفين منذ تاريخ إنشاء وزارة التعليم السعودية حسبما أكدت اللوائح التنفيذية للموارد البشرية، وبدء العديد من العاملين يتسائلون ترقيات وزارة التعليم السعودية 1442 واستعلام المفاضلة في الترقيات بين العاملين في وزارة التعليم السعودية سواء داخل المدارس أو المديريات أوالملحقيات الثقافية.

ترقيات وزارة التعليم السعودية 1442

منذ قليل، أعُلنت ترقيات وزارة التعليم السعودية 1442 لتشمل ترقية 12.283 ألف موظف وموظفة من العاملين في وزارة التعليم من الإدرايين والإداريات في ديوان الوزارة، وذلك بناء على شروط معايير المفاضلة بين الموظفين بما يضمن العدل في حصول كل شخص على حق في ترقية منصبه.

وزارة التعليم السعودية

أفادت وزارة التعليم السعودية أن ترقيات الموظفين 1442 تعتبر أكبر ترقية شهدتها الوزارة بعد العاملين فيها منذ إطلاقها، لذا هناك اهتمام بالغ الأهمية من المسئولين والقائمين على تحديد الفائزين بـ ترقيات وزارة التعليم السعودية 1442 ويأتى ذلك ضمن رؤية المملكة 2030 والتقدم في مختلف المجالات وتحقيق رؤية واضحة ونهوض بالعاملين في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية.

شروط ترقيات وزارة التعليم السعودية 1442

شملت شروط ترقيات وزارة التعليم السعودية 1442 مجموعة من المعايير التالية:

– تهيئة البنية التحتية لبناء منظومة مستدامة للترقيات داخل نظام فارس.

– إتمام مراجعة وتطوير وإعداد معايير وسياسات وإجراءات المفاضلة والترشيح.

– شكلت وزارة التعليم السعودية عدد من اللجان من قبل صاحب الصلاحية لحوكمة عمليات المفاضلة بعدل.

– بعد الترقية يتم إرسال رسالة نصية إلى من صدرت قراراتهم بالترقية.

بذلك يكون اتضح كل مايخص ترقيات وزارة التعليم السعودية 1442وجاري إبلاغ العاملين بالترقيات في مختلف المديريات التعليمية على مستوى مدن المملكة العربية السعودية، ونهنئ الفائزين بالترقيات لمزيد من التوفيق في الحياة العملية الجديدة.