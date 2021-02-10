نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين في السعودية لشهر فبراير 2021 بعد تحديثات شركة أرامكو والتطبيق غدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين في السعودية لشهر فبراير 2021، شهدت محركات البحث حالياً في كل أنحاء المملكة العربية السعودية إقبالاً كبيراً على أسعار البنزين الجديدة الخاصة بشهر فبراير 2021، والتي من المعتاد يتم تحديثها بشكل شهري ويتم إصدار قائمة بالأسعار الجديدة من قبل شركة أرامكو للمواد البترولية في المملكة يوم العاشر من الشهر الميلادي وتطبق الأسعار الجديدة في اليوم التالي، وقد تشهد الأسعار تغيراً مستمراً بفعل عدد من العوامل المختلفة ومنها سعر النفط السعودي في البورصات العالمية، وعامل العرض والطلب، وفي تلك المقالة من خلال موقعنا المتميز ثقفني أن نستعرض عليكم أسعار البنزين لشهر فبراير 2021 بالسعودية.

أسعار البنزين بالسعودية فبراير 2021

بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المملكة العربية تتغير أسعار البنزين باستمرار ما بين الارتفاع والانخفاض شهرياً، وقد تصدر شركة أرامكو السعودية للمواد البترولية ومشتقاتها مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021 الأسعار الجديد للبنزين وكل مشتقاته على أن يتم العمل بها اعتباراً من صبيحة غد الخميس في كل أرجاء المملكة، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية عن شهر فبراير 2021 وهذا بالتزامن مع ارتفاع سعر النفط السعودي لأعلى مستوى له منذ أكثر من عام وأيضاً ارتفاع سعر النفط بعد قرار حفض المعروض من جانب كبار المنتجين.

سعر البنزين في المملكة العربية السعودية اليوم

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن أسعار البنزين الجديدة الخاصة بشهر فبراير 2021 والذي يتم إخطار كافة محطات الوقود في كل أنحاء المملكة للعمل بها اعتباراً من غد الخميس الموافق 11 فبراير، وجاءت الأسعار كالتالي:

يسجل بنزين 91 سعر 1.62 ريال سعودي بدلاً من 1.44 ريال سعودي.

يسجل بنزين 95 سعر 1.75 ريال سعودي بدلاً من 1.58 ريال سعودي.

يسجل لتر غاز البترول المسال سعر 0.75 ريال سعودي.

يسجل لتر الكيروسين سعر 0.70 ريال سعودي.

يسجل لتر الديزل سعر 0.52 ريال سعودي.