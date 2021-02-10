نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة تصاريح السفر الاستثنائية من خلال منصة أبشر فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة مبادرة عودة علي منصة أبشر: وهي مبادرة أطلقتها المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة ومنها وزارة الداخلية السعودية، وهي مبادرة تعمل علي تمكين الوافدين بالمملكة من المغادرة والعودة إلي بلادهم بشكل استثنائي، علي أن يتم استقبال طلبات الوافدين المقيمين فى المملكة الراغبين في العودة من خلال الدخول علي مبادرة عودة علي منصة أبشر الإلكترونية.

استخراج تصاريح السفر الاستثنائية عبر منصة أبشر الإلكترونية

أوضحت منصة أبشر لعملائها أنه لا يمكن استخراج تصاريح السفر الاستثنائية إلا من خلال منصة أبشر، حيث يتمكن المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، من اتخاذ الإجراء الصحيح وهو التقديم على تصاريح السفر الاستثنائية، كما أوضحت للمواطنين ضرورة تحميل تطبيق أبشر، حيث يتمكن من أجل التعريف عن هويتك، من خلال خدمة الهوية.

مبادرة عودة على منصة أبشر للمقيمين الراغبين في العودة

تسمح مبادرة عودة بشكل استثنائي ، بتمكين عودة من يرغب من المقيمين بالمملكة العربية السعودية، علي أن يكونوا من حاملي تأشيرتي (الخروج والعودة، والنهائي)، كما يسمح كذلك لمن يرغب من حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها، وكذلك بالنسبة لحاملي التأشيرة السياحية، وتمكينهم من السفر جوًا وفق آليات محددة.

خطوات مبادرة عودة علي منصة أبشر وطريقة تقديم الطلبات إلكترونيًا

أوضحت وزارة الداخلية السعودية لمن يريد العودة إلي بلده أن يقوم بالدخول علي منصة أبشر الإلكترونية ومن ثم الدخول من خلالها علي مبادرة عودة، والقيام بتسجيل كافة البيانات المطلوبة منهم، كما أكدت علي ضرورة كتابة رقم الهاتف من أجل إمكانية التواصل مع الشخص المقيم من خلاله، وتنسيق إجراءات السفر معه، كما أوضحت أن تسجيل الدخول لمبادرة العودة عبر منصة أبشر الإلكترونية لا يحتاج سوي الدخول برقم الهوية، ولا يحتاج للمزيد من البيانات أو الإجراءات، ومن ثم يمكن الانتظار حتي يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المعنية، ومن ثم القيام بالتواصل مع صاحب الطلب وتنسيق إجراءات السفر معه، وعادة ما يستغرق الرد علي الطلب فترة قصيرة.

ضم جميع الجنسيات لمبادرة عودة علي منصة أبشر

قامت وزارة الداخلية السعودية بضم جميع الجنسيات لمبادرة عودة الخاصة بالوزارة من خلال منصة أبشر الإلكترونية، كما أعلنت عن المبادرة للمغادرة الوافدين الراغبين في العودة، وأن العودة لبلادهم سوف تكون بالسفر جوًا من خلال أربع مطارات وهم، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وسوف يتم الترتيب مع المستفيدين من مبادرة عودة، وترتيب كيفية تنقلهم من منازلهم إلي المطارات، في أوقات حظر التجول، حيث سيتم التواصل معهم عبر أرقام الجوال التي تم تقديمها من خلال الطلبات.