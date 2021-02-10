نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 وخطوات تسجيل الدخول للاستفادة من كافة الخدمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس الخدمة الذاتية، الكثير من المعلمين وكافة العاملين بقطاع التعليم يبحثون خلال الفترة الحالية على رابط نظام فارس الخدمة الذاتية، حيث يُعد نظام فارس السعودي هو عباراة عن منصة الكترونية تم اطلاقها في الآونة الآخيرة عبر شبكة الانترنت من قِبل وزارة التربية والتعليم السعودية، حيث أُطلقت هذه المنصة لتقوم الوزارة من خلالها تقديم العديد من الخدمات الالكترونية التى يستيطع المعلمين والمعلمات والعاملين بقطاع التعليم السعودي الاستفادة من هذه الخدمات بشكل الكتروني بكل سهولةعبر الانترنت، ومن ضمن الخدمات التى تقدمها الوزارة على نظام فارس عي الخدمات الذاتية التى يمكن الاستفادة منها من خلال النظام الكترونياً.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية

تتيح وزارة التعليم السعودي الآن رابط نظام فارس الخدمة الذاتية عبر الانترنت، لكي يستيطع جميع المعلمين والعاملين بالقطاعات التعليمية الدخول الى النظام بشكل الكتروني بسهولة، وتقديم الطلبات والاستفادة من العديد من الخدمات التى تقدمها الوزارة من خلال نظام فارس، مثل تقديم طلبات الحصول على الاجازة، وايضا استخراج تصريح تعريف بالراتب، وغبرهم من الخدمات الاخرى التى يمكن الاستفادة منها بشكل مباشر، وللإستفادة من هذه الخدمات يجب تسجيل الدخول على نظام فارس بإتباع الخطوات التى سوف تتعرفن عليها من خلال الفقرة القادمة.

تسجيل دخول نظام فارس

يتم تسجيل الدخول للاستفادة من الخدمات الذاتية بالدخول اولا الى رابط نظام فارس. يتم الضغط على الايقونة الخاصة بتسجيل الدخول. وضع البيانات المطلوبة الخاصة بالمعلم او العامل في الخانات المخصصة لذلك بشكل صحيح (اسم المستخدم، كلمة السر، رقم الهوية الوطنية، البريد الالكتروني، رقم الهاتف) الضغط على الزر الخاص بتسجيل الدخول، ليتم توجيهك مباشرةً الى الصفحة الرئيسة لنظام فارس.

هكذا يكون تم الانتهاء من التسجيل في النظام، ويمكن الاستفادة من كافة الخدمات بالضغط على الايقونة المخصصة بالخدمة التى تريد الاستفادة منها.