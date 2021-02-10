نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين في السعودية لشهر فبراير 2021 جمادي الاخر المعلنة من ارامكو والمطبقة غداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين في السعودية لشهر فبراير2021 التي يبحث عنها الكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية التي يتم تعديلها اليوم العاشر من شهر، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة في المعاملات لصباح الغد لكافة مصادر الطاقة والوقود وجميع المنتجات البترولية طبقاً للمراجعة التي تتعلق بالعرض والطلب التي تتواجد بمشتقات الوقود بالمملكة العربية السعودية، على أن تعلن عنها شركة أرامكو لجميع أنواع البنزين والديزل، حيث يتم استخدامها لإدارة المحركات بالمملكة، وقد حرصنا اليوم عن أخر التطورات التي تتعلق بأسعار البنزين الجديدة في المملكة.



سعر البنزين في السعودية لشهر فبراير

من المقرر أن اليوم هو المحدد لتحديث أسعار البنزين مساء اليوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر فبراير الجاري، على أن يتم مراجعتها لجميع التسعيرات التي تتعلق بالبنزين التي تتوفر بالنطاق المحلي والعالمي على مراجعة جميع أنواع الوقود ومشتقاته التي تناسب جميع المحركات بالسعودية سواء كانت لبنزين 95 وكذلك بنزين 91 أو الكيروسين وكذلك الديزل، على أن يتم عقد المؤتمر الصحفي المتعلق بالإعلان عن كافة الأسعار التي يتم تحديثها بمساء اليوم بكافة أرجاء المملكة المقررة لشهر فبراير الجاري، ونحن اليوم سوف نعرضها عليكم بشكل مفسر بالسطور القادمة.

أخر مستجدات أسعار البنزين لشهر فبرار الجاري

سوف نتابع عن أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية بالنحو اللآتي:

على أن يكون سعر بنزين 95: 1.62 ريال سعودي.

يتم التعامل بسعر البنزين 91: 1.75 ريال سعودي.

كما أن استقر سعر لتر الديزل: 0.52 ريال سعودي.

أما سعر البترول المسال: 0.75 ريال سعودي.

واستقر سعر لكيروسين على : 0.70 ريال سعودي .

على أن يتم مراجعة الأسعار الجديدة من خلال أرامكوا على أن يتم تطبيقها على جميع مواد الوجود بدأً يوم الخميس الموافق 11 من شهر فبراير الحالي على أن نوفي لكم خاصة المستجدات ساعة بساعة لأسعار البنزين.