كل مُر سيمر …..مروه مخاشن

من منا لم تعصُف به محطات الحياة بمجديفها

فتارةً تقلبنا يمنةً ويسرةً

بل ..! من منا من لم يسكن الظلام داخله ..! وانطفأ منبع الأمل في شريانه .! ويغشى السراب فؤاده

اذآ :هذه هي الحياة لابد أن نتجارى مع معطياتها لإنها ليست على وتيرة واحدة

فلابد أن تتأرجح الهموم والآلآم ليقذف بنا من جميع الجهات وتتلاطم في داخلنا إلى أن نجد أنفسنا غارقة في دوامة من وحل

* ولكن لابد أن نلملم أنفسنا ونبحث عن ركام فتات دواخلنا لنرممها من جديد

لنرى الجانب المشرق الذي ينتظرنا ونصنع من ضعفنا قوة ونطلق العنان من جديد لنستعيد بوادر النجاح ونتشبث بحبل الأمل ونرسم خيوطا من النور لننير بها طريقنا

عنواين الأمل جميلة وفنون غوص التعمق بها تستحق جهد العناء الذي ُبذِل من أجلها

*يا أصدقاء * لنتذكر سويا ان *كل مر سيمر

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