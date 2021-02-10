نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين فى السعودية لشهر فبراير 2021 وفقاً لبيان ارامكو للاسعار البنزين الجديدة للتطبيق غداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين فى السعودية لشهر فبراير 2021 هو ما يشغل بال الكثير من المستثمرين ومتابعي الاقتصاد في المملكة العربية السعودي، إلى جانب السائقين وجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، فمن المؤكد أن البنزين سعره يؤثر طرديا على الكثير من القطاعات في السعودية، وتقوم شركة أرامكو بوضع تحديث يومي عن سعر البنزين في السعودية، اليكم فيما يلي نوضح سعر البنزين في السعودية اليوم الأربعاء 10-2-2021 تحديث شهر فبراير – جمادي الثاني 1442 ضمن المراجعة الدورية بالسعودية لسعر البنزين.

سعر البنزين فى السعودية لشهر فبراير 2021

أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الأربعاء عن سعر البنزين تحديث فبراير 2021، والتي تم تعديل أسعارها وفقا للإجراءات الموضوعة ضمن تعديلات أسعار منتجات الطاقة والمياه، وضمن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة.

ويتمثل سعر البنزين في السعودية التحديث الجديد فيما يلي:

لتر البنزين 95 يسجل قيمة 1.75 ريال سعودي.

بنزين 91 يسجل قيمة 1.62 ريال سعودي.

لتر الديزل يسجل قيمة 0.52 هللة.

لتر الكيروسين يسجل قيمة 0.70 هللة.

العوامل المؤثرة على سعر البنزين

من الجدير بالذكر أن المراجعة الدورية لأسعار الوقود قابلة للارتفاع والانخفاض، ويتأثر الارتفاع والانخفاض بتغيير أسعار السوق المحلي والتغير في الأسعار بمستويات العرض والطلب، وتجدر الاشارة إلى أن أسعار البنزين تتأثر بالتغيرات في أسعار النفط العالمية.

كما وفرت شركة أرامكو السعودية أفضل أنواع الوقود التي تلبي كافة الاحتياجات اليومية، حيث يتوفر وقود البنزين بالنوعين 91 و 95 خالية من الرصاص، حتى يلبي الوقود جميع احتياجات السيارات في المملكة العربية السعودية، هذا وتعمل شركة أرامكو على توفير وقود الديزل بالجودة العالية لكل من المركبات والشاحنات.

هذا وقد سجلت أسعار المنتجات سعر البنزين في السعودية لشهر يناير 2021 1.62 لبنزين 91 و1.75 ريال سعودي لبنزين 95 و0.52 هللة لسعر الوقود الديزل، و0.70 هللة للكيروسين، و0.75 هللة لغاز البترول المسال.