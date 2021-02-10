نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس للاستعلام عن ترقيات وزارة التعليم السعودية 1442 الوزارة ترقية 12283 موظف في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن ترقية أكثر من 12 ألف موظف إداري ودعت الموظفين الدخول عبر رابط نظام فارس الإلكتروني للاستعلام عن أسماء المترشحين للترقيات من الجنسين رجال وسيدات من الموظفين الإداريين العاملين والمنسوبين لوزارة التعليم وتعتبر الوزارة هذه الترقيات هي الأكبر في تاريخها وأضافت الوزارة أن الترقيات وفق اللائحة التنفيذية لوزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية، والوزارة تهدف من هذه الترقيات إلي مكافأة المتميزين من الموظفين الإداريين العاملين بها.

رابط نظام فارس الإلكتروني

يمكن لجميع الموظفين الإداريين العاملين في وزارة التعليم السعودية الدخول على رابط نظام فارس الإلكتروني وأتباع الخطوات التالية للاستعلام عن الترقيات الخاصة بوزارة التعليم السعودية.

خطوات الاستعلام عن ترقيات وزارة التعليم عبر فارس

الدخول على رابط فارس الإلكتروني. تسجيل أسم المستخدم وكلمة السر. تسجيل رقم التحقق الموجود على الشاشة. الضغط على أيقونة تسجيل الدخول. البحث عن الخدمات المقدمة على النظام. تحديد خدمة الاستعلام عن ترقيات وزارة التعليم السعودية. الضغط على أيقونة أستعلام لتظهر البيانات والمعلومات المطلوبة.

الخدمات التي يقدمها نظام فارس الإلكتروني

الاستعلام عن ترقيات الموظفين العاملين في الحكومة.

الاستعلام عن البدلات والإجازات للموظفين.

الاستعلام عن طلب التقاعد للموظفين.

الاستعلام عن تمديد طلب الإجازات وتعديل مدة الإجازة.

الاستعلام عن طلب قطع الإجازة وطلب إلغاء الإجازة.

وزارة التعليم السعودية

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية هي المنوط بها وضع البرامج التعليمية المواكبة للتطور الدولي، لكي تخرج طالب قادر على الابتكار وتقوم بتطوير كل أركان المنظومة التعليمية في المملكة، وموظفي الوزارة لهم دور كبير في التطوير لذا تعمل الوزارة على ترقية المتميزين منهم لكي تحفز الجميع على الاجتهاد في العمل لكي يتم ترقيتهم وتحسين أوضاعهم.