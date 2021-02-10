نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وطريقة الاعتراض على المخالفات المرورية وكيفية السداد عبر بالصراف الآلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط وطريقة الاعتراض على المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية من الأشياء الواجب أن يكون الشخص على علم بكافة بنودها وشروطها، ففي حالة التعرض للمخالفات المرورية يتوجب على قائد أو صاحب السيارة التي ارتكبت المخالفة على الإسراع في معرفة قيمة هذه المخالفة التي سجلت ضده من قبل أدارة المرور في المملكة، ومن هذا المنطلق تكون طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية هي من الضروريات التي يحتاجها كل شخص وفي ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده المملكة في الفترة الأخيرة أصبح من السهل التعرف على قيمة هذه المخالفات وكل شئ متعلق بالمخالفة من حيث المكان وقيمة الغرامة التي تم توقيعها وكيفية السداد لهذه الغرامة، ويكون نظام ساهر هو أساس رصد هذه المخالفات، حيث يقوم النظام برصد السيارة وتسجيل المخالفة التي ارتكبها قائدها.

شروط وطريقة الاعتراض على المخالفات المرورية

وتسعي وزارة الداخلية السعودية بتطوير كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين على الأراضي السعودية من هذا المنطلق تم أنشاء عدة انظمه ومواقع إلكترونية تسهم في تسهيل كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة من بينها الاستعلام عن مخالفات ساهر برقم المخالفة الذي كان أساس هذه النظام هو توفير الوقت والجهد المبذول في التنقل بين مكاتب وأروقة أدارة المرور.

أولا شروط الاعتراض على المخالفات المرورية

أن يكون الاعتراض الذي يقدمه مالك المركبة خلال 30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة وليس بعد ذلك.

أن يسدد مالك السيارة قيمة المخالفة المرورية بعد تقديمه الاعتراض، وذلك لتجنب مضاعفة المخالفة ووصولها إلى الحد الأقصى.

لا بد أن يكون لدى مالك السيارة حسابًا على منصة أبشر الإلكترونية.

أن يقدم مالك السيارة اعتراضه على المخالفة مرة واحدة فقط، ولا يجوز تكرار تقديم الاعتراض على نفس المخالفة في حال رفضه.

تسري هذه الخدمة على المخالفات المرورية التي تم تسجيلها بعد إطلاق الخدمة، ولا يجوز الاعتراض على المخالفات المرورية المُسجلة قبل إطلاقها.

ثانيا طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية

الدخول على منصة أبشر الإلكترونية. اختيار أبشر الأفراد. إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. الضغط على “تسجيل الدخول”. بعد الوصول إلى صفحة الحساب يتم الضغط على الاستعلامات الإلكترونية. ثم الضغط على “الاستعلام عن المخالفات المرورية”. بجانب المخالفة المُراد الاعتراض عليها يتم الضغط على “الاعتراض على المخالفة المرورية”. ستظهر الشروط الخاصة بتقديم الاعتراض، يتم قراءتها جيدًا. يتم تحديد أسباب الاعتراض على المخالفة. ثم الضغط على “إرسال”.

كيفية سداد المخالفات المرورية بالصراف الآلي

في البداية يتم إدخال البطاقة الذكية الخاصة بك، ويمكن تسديد المخالفة من أي ماكينة صرف على حسب البنك التابع له الشخص.

بعد ذلك يتم اختيار اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية على حسب الرغبة في التواصل، ولكن يفضل اللغة العربية.

بعد ذلك سوف يتم ظهور بعد الاختيارات الأخرى، ويكون من بينها خيار الخدمات الحكومية، ومن ثم يتم الضغط عليه مباشرة.

بعد ذلك سوف يتم إدخال رقم الهوية الخاص بالمستعلم، مع مراعاة إدخاله بشكل صحيح، وبعد ذلك يتم الضغط على كلمة صحيح.

بعد ذلك سوف يتم الدخول على قائمة أخرى، متعلقة بالخدمات الإلكترونية، ويكون من ضمن اختياراتها خيار مخالفات المرور.

يتم الضغط على مخالفات المرور ويتم ظهور قيمتها ويتم تسديدها مباشرة.

الجدير بذكر أيضا انه يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة من خلال بوابة ابشر الإلكترونية التي تجمع اكثر من 279 الخدمات الهامة تخاطب بها جميع المواطنين في المملكة وأيضا الوافدين المقيمين على الأراضي السعودية.