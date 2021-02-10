نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن ترقيات الاداريين بوزارة التعليم 1442 عبر نظام فارس للخدمة الذاتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن ترقيات الاداريين بوزارة التعليم تعد واحدة من ضمن الأشياء التي يبحث عنها الكثير من العاملون في وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بمعرفة الترقيات الجديدة من خلال نظام فارس التعليمي، وذلك من بعد ما قامت وزارة التعليم بالإعلان عن ترقية عدد من الإدارين في مختلف مناطق المملكة.

ترقيات الاداريين بوزارة التعليم

قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن ترقيات عدد كبير من المعلمين والمعلمات في المملكة وأيضاً ترقية نحو 12283 إداري في كافة الإدارات التعليمية والمدارس بالمملكة وفقاً لخطة تطوير التعليم الجديدة، حيث يتم الترقية بناء علي خبرة الإداري أو المعلم في المملكة أو وفقاً للدورات الحديثة التي حصل عليها الإداري، وقد أوضحت الوزارة بإن نتيجة الترقيات ستكون متاحة أمام الجميع علي نظام فارس.

طريقة رفع الدورات علي نظام فارس

يتم إرسال الدورات الجديدة التي يتم الحصول عليها علي نظام فارس التعليمي حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة التي تتلخص في السطور التالية:

الذهاب إلي موقع نظام فارس التعليمي علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول إلي حسابك عن طريق اسم المستخدم ثم كلمة السر.

من القائمة تقوم باختيار الخدمة الذاتية.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة التطوير المهني للمعلم.

أختيار إضافة دورة تدريبية جديدة.

بعد ذلك تقوم بكتابة كافة البيانات التي تتطلب منك في المكان الخاص بها.

إدخال نوع الدورة.

رفع الأوراق والمستندات التي تتطلب منك.

الضغط علي زر الحفظ.

رابط الاستعلام عن ترقيات الاداريين بوزارة التعليم

يمكن للمعلم أو الإداري القيام بالاستعلام عن الترقيات الخاصة بالمعلمين من خلال نظام فارس حيث يكون ذلك عبر أتباع قائمة الخطوات التالية:

الذهاب إلي موقع نظام فارس علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك بأستخدام أسم المستخدم ثم كلمة السر.

إدخال رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

من القائمة تقوم باختيار الاستعلام عن الترقيات.

تكتب رقم الهوية الوطنية للمعلم أو الإداري.

بعد ذلك يتطلب منك كتابة بعض البيانات.

الضغط علي زر عرض الترقية.

يتم عرض لك الترقية في صفحة أخري.