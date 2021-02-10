نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن أسعار البنزين الجديدة في السعودية فبراير 2021 -1442 رسميًا بقرار شركة أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين الجديدة في السعودية فبراير 2021 -1442 يتساءل عنها كل مواطن في المملكة بعد أن أعلنت شركة أرامكو السعودية أسعار البنزين الجديدة فأصبح الخبر يهم كافة المواطنين والمقيمين في السعودية، فالجميع يبحثون عن زيادة أسعار البنزين الجديدة في السعودية والقيمة المضافة على سعر اللتر، وخاصة أن أسعار الوقود الجديدة في السعودية قد تواجه زيادة على في الأسعار.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية

أسعار البنزين الجديدة في السعودية فبراير 2021 حسبما أعلنتها شركة أرامكو السعودية للوقود للتطبيق الأيام الماضية تشمل التالي:

سعر لتر البنزين 95 بلغ 1.75 ريال سعودي.

بنزين 91 سعره 1.62 ريال.

لتر الديزل بلغ سعره 0.52 هللة.

لتر الكيروسين بلغ سعره 0.70 هللة.

أسعار الوقود في السعودية يناير 2021

كانت شركة أرامكو قد أعلنت أسعار الوقود في السعودية يناير 2021 التى تم تطبيقها خلال الشهر الماضي تشمل التالي:

– سعر بنزين 91: 1.62 ريال سعودي. – سعر بنزين 95: 1.75 ريال سعودي. – سعر ديزل: 0.52 ريال سعودي. – سعر غاز البترول المسال: 0.75 ريال سعودي. – سعر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.

تطبيق أسعار البنزين في السعودية شهرية

جاء تعديل تطبيق أسعار البنزين في السعودية شهرية بدلاً من ربع سنوية ضمن قرارات السلطات السعودية بشأن تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه لتكون جميعها بمراجعة شهرية بما يضمن المتابعات وفق الأسواق العالمية والتحديث الدولي.

وأكدت شركة أرامكو أن يتم تطبيق أسعار البنزين الجديدة شهريًا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ثم يكون التطبيق صباح اليوم الحادي عشر، وتعلن بشكل رسمى في كافة وسائل الإعلام.

أسعار البنزين في السعودية خلال 2020

ونرصد مراجعة دورية عن أسعار البنزين في السعودية خلال 2020 لبيان قائمة بمتابعة الأسعار على النحو التالي:

الشهر بنزين 91 (ريال لكل لتر) بنزين 95 (ريال لكل لتر)

يناير 1.50 2.05

فبراير 1.55 2.11

مارس 1.55 2.05

أبريل 1.31 1.47

مايو 0.67 0.82

يونيو 0.90 1.08

يوليو 1.29 1.44

أغسطس 1.43 1.60

سبتمبر 1.47 1.63

أكتوبر 1.44 1.59

نوفمبر 1.44 1.58

ديسمبر 1.42 1.55

والجدير بالذكر أن أسعار البنزين الجديدة في السعودية فبراير 2021 تأتى بمراجعة دقيقة في إطار تلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات؛ وكذلك وقود الديزل للشاحنات، ووقود البنزين بنوعيه 91 و95 بما يضمن جودة الوقود طوال دورة إنتاجه من المصدر حتى وصوله إلى خزان العملاء؛ برقابة شركة أرامكو.

.