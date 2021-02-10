نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يودع 1.9 مليار ريال دعماً للمستفيدين بدفعة فبراير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن برنامج حساب المواطن، برنامج الدعم الحكومي للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تفاصيل الدفعة الـ 39 من مخصصات الدعم للمواطنين عن شهر فبراير 2021.

وقال برنامج حساب المواطن، في بيان له، إنه أودع 1.9 مليار ريال بحسابات 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في البرنامج لشهر فبراير الجاري.

وأودع حساب المواطن، خلال دفعة فبراير ، 13 مليون ريال كتعويضات للدفعات السابقة، مبينة أن 78% من المستفيدين حصلوا على الدعم خلال الدفعة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1048 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92%.

وبلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 183 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني، إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58%.

وأوضح القحطاني، أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

وأشار البرنامج، إلى أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها للمواطنين المستفيدين من البرنامج منذ انطلاقته أواخر عام 2017 وحتى فبراير (39 دفعة) وصل إلى 90 مليار ريال.