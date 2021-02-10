نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار البنزين اليوم في السعودية | أصحاب السيارات يتابعون ارامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب جميع قائدي السيارات إعلان شركة أرامكو اسعار البنزين اليوم في السعودية بفارغ الصبر لأنها المسؤولة عن مراجعة الأسعار الدورية كُل شهر للوقود والتي من المتوقع بدء جميع الأماكن في المملكة العمل بها من يوم الخميس الموافق 11 فبراير الحالي، وهذا إجراء طبيعي ضمن خطة التنمية 2030 حيث تراجع الشركة اسعار البنزين في المملكة بصورة دورية كل يوم 10 من الشهر الميلادي وتعلنه وسائل الإعلام ليعرف الجميع.

اسعار البنزين اليوم في السعودية قبل إعلان أرامكو

سيتم العمل بـ اسعار البنزين اليوم في السعودية وفق اسعارها في شهر يناير حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021 وهي على النحو التالي بنزين 91 بسعر 1.62 لـ اللتر الواحد، وسعر بنزين 95 يساوي 1.75 ريال للتر الواحد. ومعلومات عادية أن تعديل اسعار الوقود وجميع منتجات الطاقة بالمملكة يتم في إطار إجراء حوكمة تعديلية لأسعار منتجات الطاقة والمياه في السعودية، ويتبع ذلك أسعار محلية للمنتجات وهي تتغير سواء بالارتفاع أو الانخفاض وفق التغيرات التي تحدث في سعر التصدير في السعودية وفق الوسق العالمي للطاقة.

اسعار خام برنت تتراجع عالميًا

وارتفعت اسعار عقود خام برنت في يوم الأربعاء بنحو 0.3% ووصلت لـ 61.02 دولار للبرميل، أما في السعودية فارتفعت أسعار خام برنت بسبب خفض تطوعي من السعودية للإنتاج بنحو مليون برميل، في كل من شهر فبراير 2021 وشهر مارس 2021. يأتي ذلك بعدما ارتفعت الأسعار بسبب بدء ترخيص اللقاحات ضد الفيروس التاجي، ووافقت منظمة أوبك بلس على أن تطيل من اتفاقية خفض الانتاج حتى نهاية عام 2021.

تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان

جدير بالذكر أن الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي قد صرح في 15 يوليو 2021 أن خفض إنتاج مجموعة أوبك بلس من النفط سيبدأ من أغسطس 2021 ليكون 7.7 مليون برميل يومي، وسيرتفع بعد ذلك إلى 8.1 مليون برميل بصورة يومية بعد أن يتم إضافة تعويضات الدول التي لم تكن ممتثلة بصورة كاملة في الشهور الفائتة. وتم إطالة اتفاق اوبك بلس في 6 يونيو 2020 بأن يتم خفض انتاج النفط ليصل لـ 9.7 مليون برميل بصورة يومية حتى نهاية شهر يوليو 2021.