نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية فاتورة الكهرباء السعودية وخطوات الاستعلام وتحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد فاتورة الكهرباء السعودية من أهم المواضيع التي يتم البحث عنها من خلال المواطنين والأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث تستعد الشركة السعودية للكهرباء لإتاحة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر فبراير، حيث يمكن للشخص المشترك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال رقم العداد الخاص ولم يشترط أيهما عداد، وتسعى الشركة إلى تحقيق رؤية المملكة في 2030، حيث يتم تركيب العدادات الذكية الجديدة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية والنائية منها، وقد وفرت الشركة تطبيق الكهرباء التي يتم استخدامه من خلال تحميل التطبيق على الهاتف المحمول، ومن خلال هذا المقال نوضح لكافة متابعينا الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وآلية فاتورة الكهرباء وتحديث البيانات.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية بالخطوات:

يمكن لكافة المشتركين في تطبيق الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الدخول على تطبيق الكهرباء أو من خلال الدخول على الموقع الرسمي الشركة السعودية للكهرباء، وهذا من خلال اتباع هذه الخطوات التي نعرضها عبر هذا المقال:

الدخول على الرابط الرسمي الشركة السعودية للكهرباء. الدخول على تسجيل الدخول كتابة اسم المستخدم كتابة كلمة المرور الضغط على أيقونة دخول كتابة رقم العداد أو رقم المشترك ثم الدخول على ايقونة استعلام تظهر بشكل تلقائي فاتورة الكهرباء وبعد سداد قيمة الفاتورة وطباعتها

ومن الجدير بالذكر أن الشركة السعودية قد عرضت خدمة الفاتورة الثابتة خاصة في ظل هذه الفترة بعد تعرض البلاد لأزمة جائحة كورونا المستجد، حيث تتوافر هذه الخدمة بهدف تحديد مبلغ ثابت يتم دفعه بشكل مستمر على فترات مختلفة خلال 12 شهر، وقد اشترطت الشركة أنه في حالة تأخر دفع القسط شهرين يتم فصل الخدمة عن الشخص المشترك.

آلية فاتورة الكهرباء وتوصيلها دون صكوك:

أوضح مدير الإدارة العامة للطاقة بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس ماهر بن أحمد حول تفاصيل آلية فاتورة الكهرباء بعد توصيلها بالشكل الجديد وفقاً للخطة المشروعة، وذلك بهدف إدخال الكهرباء للمنازل دون صكوك وكيفية تطبيقها، وذلك من خلال بعض الشروط التي يجب توافرها وهذه الشروط هي:

المنازل المقامة على أرض مخصصة للمرافق العامة

أرض منزوعة الملكية لمشروع عام

المنازل المقامة على أرض معتدى عليها مملوكة للغير

المنازل المقامة على أرض حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين

المنازل التي أقيمت بغرض إنشاء هجر جديدة

المنازل المخالفة لأنظمة البناء

المنازل المقامة على أراض لها تنظيم يمنع التملك

تحديث بيانات المشتركين:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء منذ مدة حول ضرورة تحديث بيانات الأشخاص المشتركين، وذلك حرصاً على متابعة بيانات الأشخاص المستفيدين وضرورة التأكد من البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالمستفيد من خدمة الكهرباء.