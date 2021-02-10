نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير 2021 في السعودية بداية من الخميس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير 2021 في السعودية لا يزال مستمر في الزيادة خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث تقوم شركة أرامكوا السعودية بتحديد أسعار البنزين الجديدة والإعلان عنها ليتم تطبيق العمل بها يوم الخميس الموافق 11 فبراير 2021، يتم تغيير أسعار البنزين في السعودية للعديد من العوامل أهمها هو سعر برميل النفط السعودي في البورصات العالمية وما هو معدل الطلب العالمي في بيع وشراء المنتجات البترولية بشكل عام؛ على أن يكون السعر المحلي لمنتجات الطاقة التي تتغير في أسعار الطاقة العالمية وفقا للتغيرات في أسعار تصدير النفط.

يعتمد تعديل أسعار البنزين وفقا لاعتبارات متنوعة لذلك يتم إجراء تعديل الأسعار في محطات الوقود، ويتم تحديد هذه الإجراءات في شهر يناير لتحديد خطة إدارة المنتج وسعر البنزين؛ لذلك نقدم لكم عبر موقع ثقفني تحديث أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير 2021 في السعودية.

تحديث أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير 2021 في السعودية

تم الإعلان عن تحديث أسعار البنزين في السعودية في شهر يناير الماضي من شركة أرامكوا بعد المراجعات المالية للبورصة العالمية والظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة، تم تحديد يوم الخميس ليكون بداية تطبيق أسعار البنزين لشهر فبراير 2021 في السعودية كلها بالأسعار التالية:

بنزين 91 1.62 ريال سعودي لكل لتر بدلاً من 1.44 ريال سعودي بنزين 95 1.75 ريال سعودي لكل لتر بدلاً من 1.58 ريال سعودي غاز البترول المسال 75 هللة. الكيروسين 70 هللة. الديزل 52 هللة.

أسعار البنزين لشهر فبراير 2021

تقوم شركة أرامكوا السعودية بمراجعة الأسعار كل شهر على أن يكون التعديل في الأسعار في اليوم العاشر في الشعر الميلادي، كما تعد هي المركز الأساسي للنفط بتوفير كافة أحتياج المملكة من المنتجات البترولية لبنزين 91 وبنزين 95 والغاز المسال بالإضافة إلى لكيروسين و الديزل التي تجتاحه سيارات النقل والشحنات.

أسعار البنزين الجديدة فبراير 2021

تقوم وزارة التجارة بالرقابة على جميع محطات الطاقة البترولية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من جل حماية المستهلك لمنع عمليات الغش التجاري؛ مع تشديد تنفيذ إجراءات المخالفات والغرامات المالية لكل من لا يلتزم بتنفيذ الأسعار طبقاً لـ أسعار البنزين أرامكوا فبراير 2021.