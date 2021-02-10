ولي العهد يُطلق رؤية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر.

وقالت شركة البحر الأحمر للتطوير، إن تصاميم "كورال بلوم" تتماشى مع البيئة الطبيعية البكر للجزيرة الرئيسية، حسبما أفادت وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء.

وتتمحور الرؤية التصميمية لجزيرة شُريرة حول اعتبارات التنوع البيولوجي، بحيث ستتم المحافظة على أشجار المانغروف والموائل الأخرى لتشكل خطوط دفاع طبيعية ضد عوامل الإنجراف والتعرية، وسيتم إلى جانب ذلك تطوير موائل جديدة من خلال الحدائق المنسّقة لتحسين الحالة الطبيعية للجزيرة.

وتغطي الرؤية التصميمية المنتجعات والفنادق الـ 11 المقرر إنشاؤها في الجزيرة، حيث تم تصميمها بمساحات واسعة؛ ومندمجة أكثر في المشهد الطبيعي لتتماشى تلك الفنادق مع الكثبان الرملية المحيطة.

ويتضمن التصميم، إنشاء شواطئ جديدة على الجزيرة الشبيهة بالدولفين، وبحيرة جديدة، وتسهم هذه التحسينات في رفع مستوى أرض الجزيرة لتوفر بذلك حاجزاً للوقاية من خطر ارتفاع مستوى سطح البحر.

ومن المقرر أن تضم جزيرة شُريرة 11 منتجعاً وفندقاً يتولى تشغيلها عدد من أشهر علامات الضيافة العالمية، وستتم الاستفادة من المشهد الطبيعي لإضفاء تأثير دراماتيكي على هذه المنشآت.

وسيتم إنشاء هذه المنتجعات باستخدام مواد بناء خفيفة ذات كتلة حرارية منخفضة ومصنّعة خارج الموقع، الأمر الذي يحقق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة وتأثيراً أقل على البيئة.

ويشمل ذلك إنشاء محطات تبريد مناطق مركزية لضمان راحة الضيوف على امتداد أنحاء الوجهة.

وتلتزم شركة البحر الأحمر للتطوير بتحقيق نسبة حفظ بيئي تصل إلى 30 بالمائة بحلول عام 2040، وتطور الشركة أكبر نظام لتخزين البطاريات في العالم، مما يسمح بتشغيل الموقع بأكمله بالطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة.

وسيتم تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة، ويضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من "90" جزيرة بكر.

وتجري حالياً أعمال تطوير المرحلة الأولى التي تشمل إنجاز البنى التحتية اللازمة والتي ستكتمل بحلول نهاية عام 2023.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان، في يناير الماضي، عن إطلاق مشروع "ذا لاين".

وقال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، حينها، إن "ذا لاين"؛ مدينة مليونية بطول 170 كم، تحافظ على 95 بالمائة من الطبيعة في أراضي نيوم.