نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلان ارامكو سعر البنزين لشهر فبراير 2021 في السعودية جمادي الاخر مع مراجعة سعر بنزين 91 وبنزين 5 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين لشهر فبراير 2021 في السعودية هو ما يشغل بال المواطنين بالمملكة العربية السعودية في كل أرجاء السعودية وربوعها المختلفة، حيث يتابع المواطنين مالكي السيارات سعر البنزين تحديث أرامكو المراجعة الشهرية الدورية عن شهر فبراير الجاري لأنواع بنزين 91 وبنزين 95، فقد أعلنت أرامكو السعودية عن تحديث سعر البنزين لشهر فبراير 2021 والتي من المقرر العمل بها بداية من الخميس 11 فبراير 2021.

سعر البنزين لشهر فبراير 2021 في السعودية

أكدت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية أنه على محطات الوقود الالتزام بأسعار البنزين المحددة وفقا لتغييرات شركة أرامكو السعودية، على أن تتم تعديلات سعر البنزين في السعودية وفقا للأسعار المحلية لمنتجات ومواد الطاقة التي تتأثر بتغيرات سعر النفط العالمي بالسوق العالمية.

وتأتي أسعار البنزين في السعودية عن شهر فبراير كما يلي:

سعر البنزين 91 قيمته تبلغ 1.62 ريال سعودي للتر الواحد.

سعر البنزين 95 قيمته تبلغ 1.75 ريال سعودي للتر الواحد.

أسعار البنزين في السعودية وفقا لتغييرات ارامكو

شركة ارامكو السعودية كانت قد قدمت من قبل أسعارها بالتغييرات المعلن عنها للوقود في السعودية، والتي كانت في نهاية 2020 كما يلي:

سعر لتر البنزين 91 تبلغ قيمته 1.44 ريال سعودي.

سعر لتر البنزين 95 تبلغ قيمته 1.58 ريال سعودي.

سعر لتر الديزل يبلغ قيمته 1.75 ريال سعودي.

سعر لتر الكيروسين يبلغ قيمة 0.70 ريال سعودي.

سعر البنزين شهر فبراير السعودية أرامكو

تعمل شركة أرامكو على الدوام بصفة شهرية على تقديم مراجعة دورية سعر البنزين في السعودية والتي يتم العمل بها في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، وتعمل شركة أرامكو السعودية على تقديم التعديلات والتغييرات الحديثة لسعر البنزين في السعودية في اليوم العاشر من الشهر الميلادي لتلبية احتياجات المملكة اليومية لملاك السيارات من بنزين 91 وبنزين 95 بأسعار مناسبة.