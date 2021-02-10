تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي توكلنا 1442 tawakkalna لطلاب جميع المراحل التعليمية

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عمر شويل - جدة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي توكلنا 1442 لكافة المراحل الدراسية في المملكة العربية السعودية، فإن عمليات البحث من قبل الطلاب في كافة المراحل تتكثف بشكل كبير في هذه الأيام عن منصة مدرستي التعلمية، وذلك بعد أن قامت وزارة التعليم السعودية باعتماد نظام التعليم الإلكتروني عن بعد خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث تعد منصة مدرستي هي أحد أبرز المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم السعودية، موقع توكلنا منصة مدرستي وسوف نستعرض خطوات تسجيل الدخول لمنصة مدرستي الإلكترونية للطلاب لاستئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي توكلنا 1442

في ظل العام الماضي وما تتعرض له المملكة العربية السعودية من ظروف متعلقة بفيروس كورونا، فإن نظام التعليم الإلكتروني عن بعد هو نظام التعليم المعتمد في المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي، ومن المقرر ان يستمر هذا النظام خلال هذا العام أيضا، وتقدم وزارة التعليم السعودية للطلاب في كافة المراحل الدراسية المختلفة في السعودية من خلال منصة مدرستي التعليمية الكثير من الخدمات التعليمية المتنوعة، والتي تساعد الطلاب على الحصول على المقررات الدراسية الخاصة بهم بسهولة من خلال الدروس والحصص الافتراضية.

طريقة تسجيل الدخول منصة مدرستي 2021

يمكن للطلاب الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية بسهولة لاستئناف العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني، وذلك من خلال اتباع الخطوات اللازمة لتسجيل الدخول وهي:

يقوم الطالب في البداية بالتوجه إلى منصة مدرستي توكلنا الموقع الالكتروني الخاص بتوكلنا في حالة قد تم التسجيل في الموقع بشكل مسبق.

يقوم الطالب بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة به.

يتم ادخال كلمة المرور الخاصة بالطالب ومن ثم الضغط على أيقونة التالي.

يقوم الطالب بإدخال كود التحقق الذي يصل إلى الطالب عبر رقم الهاتف الخاص به، والذي تم إدخاله في منصة أبشر.

يتم التوجه الى معلومات دخول منصة مدرستي.

سوف تظهر كافة بيانات الطالب.

بعد ذلك يتم التوجه إلى الخدمات التعليمية الخاصة بالطلاب على المنصة والحصول على الخدمات المختلفة.

تطبيق توكلنا منصة مدرستي، شرح الحصول على بيانات تسجيل دخول مدرستي عبر تطبيق توكلنا tawakkalna

وتعد هذه هي خطوات تسجيل الدخول في منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية، والتي تقدم للطالب الكثير من الخدمات التعليمية في السعودية.