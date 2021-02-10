نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة جود لتسديد الإيجار في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة جود، منصة جود الإلكترونية من المنصات التي تقدم بعض الخدمات السكنية للمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تسهل على الكثير منهم من المتعسرين سداد إيجار المسكن الذي يعيشون به، فما هي منصة جود وطريقة التسجيل بها؟

منصة جود للإسكان

واحدة من المنصات الحكومية في المملكة العربية السعودية التابعة لوزارة الإسكان السعودية، وتعمل على دعم الوحدات السكنية والحصول عليها، حيث تساعد في خدمة المواطنين ذوي الدخل المنخفض في السعودية في سداد الإيجارات وتقديم الدعم المالي لهم، وهناك الكثير من أهداف منصة جود التي تسعى لتقديمها والوصول إليها مثل:

التأثير على الاستقرار الأسري والعمل على زيادته مع تكاتف المجتمعات. تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 حتى تضمن حياة عامرة وصحية للمواطنين في السعودية. التأكد من التعاون والشراكة بين القطاع الأهلى والحكومي والتجاري حتى يتم الوصول إلى جميع الأولويات الوطنية وتحقيقها. زيادة معدل الموثوقية لتقديم المساعدات في الإسكان.

كيفية التسجيل في منصة جود للإسكان

هناك الكثير من المتضررين في المملكة العربية السعودية والذين يبحثون عن طريقة التسجيل في منصة جود للإسكان حتى يتمكنوا من الاستفادة منها والطريقة هي:

زيارة بوابة منصة جود الإلكترونية للإسكان.

يتم اختيار تبويب حسابي والدخول عليه.

في أسفل الصفحة يوجد زر للتسجيل يتم الضغط عليه.

يقوم المسجل الآن بكتابة اسمه كاملًا مع رقم هويته وكذلك رقم الجوال والبريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة به والتأكيد عليها مرة أخرى.

وبعد ذلك يتم تسجيل رمز التحقق الموجود في الصفحة للتأكد من الفرد.

وفي النهاية يتم النقر على تبويب طلب التسجيل، ليتم تسجيلك بشكل رسمي في المنصة.

شروط تسجيل الأفراد في منصة جود

ولمن يرغب في التسجيل في منصة جود لتسديد الإيجار أو الاستفادة من الدعم السكني، يجب التأكد من توافر شروط التقديم في جود وهي:

يجب أن يكون الفرد مسجلًا في بوابة سكني. أن يكون من المستحقين للضمان الاجتماعي في السعودية. تقديمه لما يثبت دخله وراتبه الشهري. أقصى حد لأفراد الأسرة التي ترغب في الحصول على الدعم هو عدد خمس أفراد. تقديم المتقدم لما يثبت أنه لا يملك لسكن دائم أو محل إقامة دائم.