طريقة تفعيل الوضع الحذر على تطبيق توكلنا

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عمر شويل - جدة تفعيل الوضع الحذر على تطبيق توكلنا، يقدم تطبيق توكلنا مجموعة من الخدمات المختلفة للمواطنين ومستخدمي التطبيق منها خدمة الوضع الحذر، والتي يجب أن يكون المستخدم متأكدًا من تفعيلها عند التوجه لأي من الأماكن العامة أو أي مكان خارج المنزل حتى يحمي نفسه وعائلته من الإصابة بفيروس كورونا، فما هي خدمة الوضع الحذر في توكلنا؟

خاصية الوضع الحذر في توكلنا

يقدم تطبيق توكلنا خدمة الوضع الحذر للمستخدمين حتى يقلل من الاختلاط بين المواطنين وخاصة بالأفراد المصابين بفيروس كورونا، حيث يقوم على إرسال رسالة نصية قصيرة للمستخدم عندما يكون بقرب أحد الأفراد المصابين بفيروس كورونا في أي من الأماكن العامة أو المستشفيات أو المطاعم أو غيرها من الأماكن التي لا يسمح بالدخول إليها إلا بعد تفعيل تطبيق توكلنا، وبذلك يقوم التطبيق من خلال خاصية البلوتوث برصد الأفراد المصابين وإعطاء المستخدم رسالة تحذيرية عندما يقترب من أحدهم، والجدير بالذكر أن التطبيق لا يوضح لك من هو المصاب شكله أو اسمه ولكن مجرد رسالة يتم إرسالها بأنك قريب من أحدهم حتى تتمكن تشديد إجراءاتك الاحترازية.

طريقة تفعيل الوضع الحذر في توكلنا

بعد التعرف على خاصية الوضع الحذر في تطبيق توكلنا، والتعرف على أهميتها في الحد من انتشار العدوى بين المواطنين وبعضهم البعض، نقدم خطوات تفعيل الوضع الحذر في التطبيق:

يتم فتح تطبيق توكلنا على الهاتف. التسجيل بالتطبيق بالرقم السري واسم المستخدم. ومن ثم التوجه لصفحة الخدمات الصحية. اختر بعد ذلك الضغط على زر الوضع الحذر، حتى يتم تفعيل الخاصية بشكل مباشر. للتأكد من تفعيل الخاصية يجب أن تلاحظ ظهور اللون الأخضر الدال على التفعيل مع وجود كلمة مفعل.

والجدير بالذكر أن تلك الطريقة من وسائل تقليل العدوى بين المواطنين في المملكة العربية السعودية، وحتى الآن تلقى تقدمًا وتطورًا كبيرًا حتى تستطيع أن ترصد جميع المصابين وتقدم التفعيل بشكل مستمر، حيث تم إلزام جميع المواطنين بالتسجيل في تطبيق توكلنا حتى يتم تسجيل الحالة الصحية لكل فرد وتسجيله على التطبيق لذلك السبب.