نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع الدفعة 39 حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيداع دفعة 39 من حساب المواطن، في فترة أخيرة قد بدأت حسابات المستفيدين من حساب المواطن ويتم استقبال تلك الدفعة الجديدة من الدعم في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، وتبعًا للنظام المتبع فإنه سوف يتم صرف الدعم في خلال اليوم العاشر من الشهر الميلادي الحالي، وإنه سوق يتم تقديم هذا الموعد يوم واحد فقط أو يمكن أن يتم تأخيره يوم واحد فقط في حالة إذا صادف ذلك إجازة رسمية.

ضوابط حساب المواطن

كان قد أوضح برنامج حساب المواطن مؤخرًا عن إعلان عدد من الضوابط الجديدة التي قد شملت الفرد وشملت المستقل، وقد تم تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وقد تضمنت تلك التعديلات والضوابط ما يلي:

يتم تعليق استقبال أي طلبات جديدة لجميع المتقدمين لكي يتم الحصول على الدعم وذلك من خلال برنامج حساب المواطن وبعد تاريخ صرف الدعم الدورة 28 من شهر مارس.

يتم إلزام الأفراد المستقلين بالإضافة إلى ما يثبت استقلالية المسكن لكل من الأفراد الذين بلغ أعمارهم الثامنة عشر عام أو أكثر.

يجب أن يتم رفع اثباتات شخصية لكي يتم التسجيل في برنامج حساب المواطن ومنها عقد إيجار موحد أو صك ملكية السكن أو مشهد إثبات سكن جامعي من أحد الكليات أو المعاهد.

سوف يكون هناك حد أعلى للاستحقاق الفعلي لكل من المتقدمين بمقدار متغير على ألا يتجاوز الفترة المسموحة.

شروط الأهلية

يجب أن يكون المواطن المستفيد من برنامج حساب المواطن سعودي الجنسية.

يجب أن يكون مقيم إقامة شاملة ودائمة داخل المملكة العربية السعودية.