نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحالات المستحقة للدعم من جود الإسكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة جود الإسكان والأسر المستحقة، في الآونة الأخيرة قد قامت مؤسسة جود بالرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالمواطنين والتي تخص إتاحة المنصة لكي تم استقبال جميع طلبات السكن للتملك أو دعم الايجار وذلك من خلال التسجيل المباشر، في هذا المقال سوف نتعرف على الأسر الأشد حاجة إلى الدعم من جود الإسكان.

دعم جود الإسكان للأسر الأشد حاجة

كانت قد صرحت مؤسسة جود الإسكان أن الحالات والفئات المستحقة للدعم هي الأسر من فئة الأشد حاجة، وتلك الفئة تندرج في المنصة بناءً على ما يصل إليها من جميع الجمعيات الأهلية المعتمدة والشريكة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بعدها سوف يتم استكمال عمليات التدقيق والتحقق والمراجعة وذلك وفقًا للمعايير والأنظمة المحددة وأيضًا من خلال التكامل مع الجهات ذو الاختصاص.

طريقة الاستفادة من جود الإسكان

كانت قد ذكرت مؤسسة أو منصة جود الاسكان أنها إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي والأهلية وتلك المنصة تهدف إلى شراكة المجتمع من أفراد ومنظمات وذلك لكي يتم تقديم يد المساعدة والعون للعطاء الخيري السكني وذلك من خلال المنصة الإلكترونية لكي يتم التحقق من الشفافية والاحترافية والدقة وذلك في تقديم المساهمة الخيرية.

أهداف جود الإسكان الاستراتيجية

تهدف منصة جود الإسكان إلى بعض الأهداف الاستراتيجية التي تقوم بتقديم الدعم والمساعدة إلى بعض الأسر المستحقة للدعم ومن ضمن تلك الأهداف ما يلي:

المساعدة في تحقيق جميع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 لكي يتم تمكين حياة عامرة وصحية.

يتم زيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع أجمع.

يتم رفع مستوى الموثوقية الخاصة بطلب المساعدات في مجال الإسكان.

تقوم المنصة بتفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الأهلي والقطاع الحكومي والتجاري لتحقيق الأولويات.