خطوات وشروط نقل ملكية السيارة الكترونيًّا في السعودية 2021م

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عمر شويل - جدة خطوات وشروط نقل ملكية السيارة في السعودية 2021 ، تحرص دائمًا المملكة العربية السعودية على توفير كافة الخدمات والسُبل التي توفر الراحة لمواطنيها سواء الحاملين للجنسية السعودية أو الجنسيات الأخرى، لذلك اتجهت إلى توفير معظم الخدمات الكترونيًّا من خلال مواقعها الالكترونية على الانترنت، ومن هذه الخدمات خدمة نقل ملكية السيارة للآخرين، ولكن يتم النقل في حالة توافر شروط معينة قبل الشروع في نقل الملكية عبر الخدمات الالكترونية، ومعرفة المستندات المطلوبة وخطوات نقل الملكية، وكل هذا سوف يتم توضيحه من خلال هذا المقال

خطوات وشروط نقل ملكية السيارة الكترونيًّا في السعودية 2021 م

يستطيع الفرد نقل ملكية السيارة إلى المشتري، وفق شروط وخطوات معينة لابد من توافرها حتى يتم النقل بطريقة صحيحة، فالمملكة تسعى باستمرار إلى الحرص على راحة أبنائها، وتوفير الخدمات الخاصة بهم بشكل الكتروني، تمشيًّا مع مبادئ رؤية المملكة 2030.

المستندات المطلوبة لنقل ملكية السيارة في السعودية 2021

صورة من الهوية الشخصية للمالك.

صورة من رخصة السيارة.

صورة من رخصة القيادة.

إذا كان البائع أو من ستُنقل له الملكية يحمل جنسية غير سعودية، فلابد من احضار صورة الإقامة، وتعريف مُوثق من قِبل الكفيل.

عقد بيع السيارة، ويكون مُوثق من إحدى معارض السيارات المعتمدة.

اخطار من وزارة الخارجية بطلب نقل الملكية.

وبعد توافر جميع المستندات السابق ذكرها واستيفائها، فإنه يمكن البدء في خطوات نقل ملكية السيارة.

خطوات نقل ملكية السيارة من خلال منصة أبشر

الدخول علي الموقع الالكتروني لمنصة أبشر.

الضغط علي خانة ” أبشر أفراد”.

تسجيل اسم المُستخدم، أو رقم الهوية بعد ظهور الصفحة الخاصة بالتسجيل.

تسجيل كلمة المرور.

ادخال الرمز المرئي في الخانة المخصصة له، ثم الضغط علي تسجيل الدخول.

بعد تسجيل الدخول يتم الضغط علي خانة خدمات الموجودة في قائمة خدمات المركبات.

الضغط علي خانة مبايعة المركبة.

يتم ادخال جميع المواصفات والسعر المطلوب في خانة عرض المركبات للبيع.

يقوم المُشتري بالبحث في طلبات المبايعة الواردة، وتسجيل جميع البيانات المطلوبة.

يقوم المشتري بتحويل ثمن السيارة للبائع من خلال رقم الحساب الخاص به، والذي يظهر للمُشتري بمجرد تسجيله للبيانات المطلوبة.

ثم يتم الضغط على اتمام عملية البيع، ويتم نقل الملكية.

الشروط المطلوبة لنقل الملكية على أبشر

أن يكون كلا الطرفين البائع والمُشتري يحمل الجنسية السعودية.

ضرورة امتلاك الطرفين حساب على منصة أبشر.

ألا يقل سعر البيع عن 10000 ريال، ولا يزيد عن 80000 ريال.

عدم وجود مخالفات مرورية علي السيارة.

سلامة السيارة من أى عيوب.

أن يكون التأمين على السيارة ساري الصلاحية.

أن تكون السيارة خاضعة للفحص الدوري من قـبل إدارة المرور بالمملكة العربية السعودية.

أن تكون رخصة القيادة للبائع والمشتري سارية الصلاحية.