وزير السياحة: إطلاق الرؤية التصميمية لـ”كورال بلوم” فرصة مهمة لقطاع السياحة السعودي

بلادي – الرياض : علّق وزير السياحة أحمد الخطيب، اليوم (الأربعاء)، على إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرؤية التصميمية لـ”كورال بلوم” ضمن مشروع البحر الأحمر بالمملكة. وأوضح أن قطاع السياحة في المملكة أمامه مستقبل مذهل بفضل سلسلة التطوير الشاملة التي يقودها ولي العهد. وأضاف أن إطلاق الرؤية التصميمية “كورال بلوم” يُعد فرصة مهمة لقطاع السياحة السعودي، وخطوة سعودية جديدة نحو المستقبل. وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أطلق الرؤية التصميمية “كورال بلوم” للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر، والتي نفذتها الشركة البريطانية “فوستر وشركاه”.

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