بعد حجزه بالكامل.. استمرار البناء والتنفيذ في مخطط “جوهرة محايل” بعسير

بلادي – الرياض :

تتواصل أعمال البناء والتنفيذ في مخطط “جوهرة محايل” الواقع بمحافظة محايل بمنطقة عسير، حيث يُعد أحد مخططات برنامج سكني، والذي تم حجزه بالكامل.

ويتميز المخطط، الذي تتجاوز مساحته 1.7مليون م2، باكتمال أعمال البنية التحتية ومواقع الخدمات، فيما يوفّر 1.1 ألف أرض سكنية بمتوسط مساحات 500م2 للأرض الواحدة ضمن 24 مخططاً توفّر جميعها أكثر من 21.4 ألف أرض سكنية.

ويُعد المخطط نموذجاً للمخططات المُتكاملة، لما يشمله من مساحات مخصصة للحدائق العامة، بالإضافة إلى مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة.

وشدد برنامج سكني على ضرورة استكمال مستفيدي الأراضي السكنية التي يتيحها إجراءات استخراج رخص بناء المسكن خلال 6 أشهر من تسلم الأرض والبدء في البناء خلال مدة لا تتجاوز عام واستكمال أعمال البناء خلال 3 أعوام، فيما وصلت أعداد المخططات السكنية عبر البرنامج إلى 217 مخططا وفرت ما يتجاوز 178 ألف أرض.

ويتيح البرنامج من خلال التطبيق ومنصته الإلكترونية خدمة اختيار التصاميم الهندسية النموذجية من بين نحو 35 تصميماً، بالشراكة مع نخبة من المصممين المعماريين السعوديين، وإصدار رخص البناء إلكترونياً لمستفيدي البناء الذاتي والأراضي السكنية في كافة مناطق المملكة وفق رغباتهم واحتياجاتهم.