السفارة الأمريكية بالرياض تدين استهداف الحوثيين لمطار أبها

بلادي – الرياض :
أدانت السفارة الأمريكية في الرياض، اليوم الأربعاء، الهجوم الحوثي على مطار أبها، موضحة أن تلك الهجمات غير المقبولة على المدنيين لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.
وحثت الحوثيين على وقف هذه الأعمال العدوانية والعمل في سبيل التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الصراع.
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