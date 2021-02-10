14 سلوكاً مؤذياً للطفل يتوجب الإبلاغ عنها.. تعرّف عليها

بلادي – الرياض :

نص نظام حماية الطفل على أن هناك 14 سلوكًا مؤذيًا يتعرض لها الأطفال، يتوجب إبلاغ الجهات المختصة عنها في حال وقوع أحدها.

وأكد أن للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال، كما أنه له أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.

وبين أن من سلوكيات إيذاء وإهمال الطفل إبقاءه دون سند عائلي، عدم استخراج أوراقه الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها، عدم استكمال تطعيماته الصحية، التسبب في انقطاعه عن التعليم، وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، سوء معاملته، التحرش به جنسيًا أو تعريضه للاستغلال الجنسي.

كما ينطبق ذلك في حال استغلاله ماديًا أو في الإجرام أو التسول، استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، التقصير البيّن المتواصل في تربيته، التمييز ضده لأي سبب، تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب أو إجرامية ، السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وكل ما يهدد سلامته أو صحته النفسية أو الجسدية.

وشدد النظام على المواطنين بضرورة إبلاغ الجهات المختصة عند اطلاعهم على حالة إيذاء او إهمال للطفل.