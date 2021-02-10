الطقس المتوقع ليوم الخميس: سحب رعدية وضباب على هذه المناطق

بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).
وتوقّع المركز طقساً مستقراً بوجه عام ونشاطاً في الرياح السطحية، على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.
كما توقّع تكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة، على مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 34 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 6 درجات مئوية في طريف والقريات.
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