“الصحة” تكشف عن مستجدات كورونا في مؤتمرها غداً بحضور متحدثي “التجارة” و”الشؤون الإسلامية”

بلادي – الرياض :

يكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مستجدات فيروس كورونا وخريطة الإصابات الأسبوعية، وذلك في المؤتمر الصحفي يوم غد (الخميس) حول الجائحة.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، في المؤتمر جهود الوزارة من أجل متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والرقابة على الأسواق والمحال التجارية.

ويتناول المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، سليمان الخميس، الإجراءات الوقائية المتخذة في المساجد والجوامع، وجهود الوزارة في حماية المصلين.