القبض على فتاة تحرشت بطفلة ووثقت جريمتها بالفيديو ونشرته في منصات التواصل

بلادي – الرياض :
ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على فتاة تحرشت بطفلة ووثقت جريمتها بالفيديو ونشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت وزارة الداخلية أن المتهمة مواطنة في العقد الثاني من العمر، وأن ما قامت به يُعد مخالفة لنظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة جرائم المعلوماتية.
وأشارت إلى أنه اتُّخذت بحق المتهمة كافة إجراءات الاستدلال الأولية، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة.
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