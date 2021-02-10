حماية المستهلك: على المطاعم الإفصاح عن المكونات المسببة للحساسية.. وهذه أبرزها

بلادي – الرياض :
كشفت جمعية حماية المستهلك، اليوم (الأربعاء)، عن المكونات المسببة للحساسية التي يجب أن تفصح المطاعم عنها في حال دخولها في تجهيز الوجبات المقدمة.
وأوضحت أن تلك المكونات تتضمّن الحبوب التي تحتوي على مادة الجلوتين مثل القمح والشعير والشوفان، وفول الصويا والفول السوداني ومنتجاتهما مثل حليب الصويا وزبدة الفول السوداني.
كما تتضمّن المكسرات ومنتجاتها مثل الكاجو والفستق وغيرهما، والترمس ومنتجاته مثل زيت الترمس، وبذور السمسم ومنتجاتها مثل زيت السمسم.
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